۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

همکاری ۲ دانشگاه‌ امیرکبیر و فرهنگیان برای تسهیل دسترسی به منابع علمی

همکاری ۲ دانشگاه‌ امیرکبیر و فرهنگیان برای تسهیل دسترسی به منابع علمی

با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه فرهنگیان همکاری متقابل برای دسترسی محققان دانشگاه به منابع علمی تسهیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه فرهنگیان به‌منظور توسعه همکاری‌های بین‌دانشگاهی و تسهیل دسترسی کاربران دانشگاه فرهنگیان به منابع و خدمات مرکز اطلاع رسانی، کتابخانه‌ و نشر بر اساس مفاد و شرایط زیر منعقد شد.

هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، ایجاد چارچوب همکاری متقابل در زمینه استفاده کاربران معرفی ‌شده دانشگاه متقاضی از منابع، خدمات و امکانات مرکز دانشگاه میزبان، در چارچوب مقررات و ظرفیت‌های موجود است.

در این همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، متعهد شد تا مطابق ضوابط تعیین ‌شده، امکان بهره‌مندی کاربران معرفی‌شده از دانشگاه فرهنگیان از برخی خدمات را فراهم کند. این خدمات شامل «استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه در محل»، :«استفاده از کتاب‌های مرجع، نشریات ادواری و پایان‌نامه‌ها طبق مقررات»، «بهره‌مندی از خدمات اطلاع‌رسانی و جستجوی منابع علمی» و «استفاده از سالن‌های مطالعه کتابخانه، با رعایت ظرفیت، ساعات مجاز و مقررات داخلی کتابخانه» می‌شود.

علاوه بر خدمات فوق دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌تواند در چارچوب سیاست‌ها و توانمندی‌های انتشارات خود، برای اعضای دانشگاه متقاضی تخفیف در خرید کتاب و همکاری در زمینه‌های نشر را در نظر گیرد.

کد خبر 6754964
سعدانه طباطبایی نیا

