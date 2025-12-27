به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه سلامت ایران، دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت با حضور مدیران عامل سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برگزار شد.

این جلسه با حضور محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مسعود فیض اربابی مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، قاسم جان بابایی رئیس پژوهشکده آنکولوژی، هماتولوژی و سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از معاونان و مدیران کل سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت برگزار شد.

هدف از تشکیل این جلسات، بررسی چالش‌های سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت، هم راستایی و بهینه سازی خدمات این سازمان‌ها است.

در این جلسه موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت، از جمله چالش‌های سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت در زمینه صندوق بیماران خاص و صعب العلاج و ارائه خدمات بهینه به این بیماران و مواضع سازمان‌ها درباره فعالیت پلتفرم‌های خصوصی.

همچنین اجرای طرح پایلوت پیشگیری فرد محور سرطان‌های ارثی شایع در یکی از شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفته و سازمان‌های بیمه گر پایه از اجرای این طرح حمایت کردند.

وضعیت ارائه خدمات در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی توسط پزشکان تمام وقت جغرافیایی، یکی دیگر از مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.