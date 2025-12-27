دریافت 2 MB
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

وزیر کشور خواستار جبران عقب‌ماندگی صدور کارت ملی هوشمند شد

اسکندر مؤمنی وزیر کشور گفت: عقب ماندگی در صدور حدود ۶ میلیون کارت ملی هوشمند را باید جبران کنید.

