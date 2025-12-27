دریافت 2 MB کد خبر 6703336 https://mehrnews.com/x39YTN ۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴ کد خبر 6703336 فیلم سیاست فیلم سیاست ۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴ وزیر کشور خواستار جبران عقبماندگی صدور کارت ملی هوشمند شد اسکندر مؤمنی وزیر کشور گفت: عقب ماندگی در صدور حدود ۶ میلیون کارت ملی هوشمند را باید جبران کنید. کپی شد مطالب مرتبط مومنی: جمعیت کشور تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید مومنی: پنجره واحد صدور مجوز سمنها ایجاد میشود وزیر کشور میلاد حضرت مسیح(ع) را تبریک گفت برچسبها کارت ملی هوشمند اسکندر مومنی وزیر کشور کارت ملی صدور کارت ملی
