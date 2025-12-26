وزیر کشور میلاد حضرت مسیح(ع) را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در پیامی میلاد خجسته حضرت مسیح (ع)، را به همه موحدان به‌ویژه هموطنان مسیحی و ارمنی تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

میلاد خجسته حضرت عیسی مسیح (ع)، پیام‌آور صلح، مهربانی و مظهر معنویت را به همه موحدان و خداجویان، به‌ویژه هموطنان عزیز مسیحی و ارمنی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم؛ پیامبری که از الگوهای الهام‌بخش ایستادگی در برابر ظلم و بشارت‌دهنده کرامت انسانی هستند.

در این ایام مبارک، یاد و خاطره شهدای والامقام مسیحی و ارمنی را گرامی می‌داریم؛ دلیرمردانی که در دوران دفاع مقدس و در راه پاسداری از خاک پاک ایران، دوشادوش برادران مسلمان خود ایستادگی کردند و با نثار خون خویش، جلوه‌ای بی‌بدیل از اتحاد ملی و عشق به میهن را به تصویر کشیدند.

امیدوارم سال جدید میلادی که در آستانه آن قرار داریم، در سایه وفاق و همدلی و تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، سالی سرشار از آرامش، پیشرفت و سربلندی برای هموطنان عزیز مسیحی و ارمنی باشد.