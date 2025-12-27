به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت پروژه «توسعه مسیر سرزندگی»، با حضور معاون شهردار تهران، بررسی شد.
در رویداد اخیر، شهرداران مناطق ۲، ۳، ۵، ۶ و ۲۲ تهران، مدیران عامل سازمانهای «حملونقل و ترافیک»، «مشاور فنی و مهندسی»، «مهندسی و عمران» شهر تهران و «شرکت سرمایهگذاری شهر»، همچنین مدیران کل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری، معاون شهردار پایتخت را همراهی کردند.
در جریان برگزاری جلسه و بررسیهای میدانی، «آخرین اقدامات اجرایی به منظور اتصال مسیر فعلی سرزندگی در شمال غرب تهران به سایر ظرفیتهای سبز شهر» بررسی شد.
در همین رابطه، شهرداران مناطق و معاون سازمان بوستانهای شهرداری، گزارشی از آخرین اقدامات و موانع اجرایی گسترش مسیر سرزندگی، به بوستانهای گفتوگو، جوانمردان و چیتگر، اراضی برج میلاد، ملاصدرا، مرزداران و امیرآباد ارائه دادند.
در بخش دیگری از جلسه، معاون شهردار تهران با اشاره به اهمیت پروژه اولویتدار مسیر سرزندگی (اتصال سبز بوستانها)، افزایش وسایل حملونقل پاک نظیر دوچرخه و اسکوتر برقی برای بهبود تردد شهروندان در بستر پروژه را یادآور شد.
وی ایجاد و گسترش زمینه تردد شهروندان در بستری سرسبز و متفاوت با وسایل نقلیه پاک و غیر آلاینده را رویکردی متفاوت در مواجهه با ظرفیتهای شهر دانست.
محمدعلینژاد در ادامه، طراحی و اجرای سازههای متصل کننده بوستانها و فضای سبز شهر را پیش نیاز مهم توسعه پروژه دانست.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بر پشتیبانی ارکان مدیریت شهری از گسترش این پروژه ضروری و نشاطآور شهر تأکید کرد و از تأمین مصالح و حمایت مالی پروژه، متناسب با پیشرفت فیزیکی خبر داد.
بر اساس این گزارش، پیشتر در ۲۰ خردادماه و ۲۰ مهرماه سال جاری نیز، گسترش مسیر سرزندگی از سوی معاون شهردار تهران، ارزیابی و راهبری شده بود.
گفتنی است، «مسیر سرزندگی»، پروژه خلاقانه مدیریت شهری در راستای ایجاد «مسیر یکپارچه سبز پیادهراهی» برای تسهیل تردد شهروندان با استفاده از وسایل نقلیه غیر آلاینده محسوب میشود.
قطعه نخست آن به طول ۴۷ کیلومتر با اتصال چهار بوستان نهجالبلاغه، پردیسان، ۱۳ هکتاری و فدک و در شمال غرب تهران، ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳، به بهرهبرداری رسید و گسترش آن به ۱۲۰ کیلومتر مسیر پیوسته تا پایان سال در دستور کار است.
محدوده پروژه فاخر «مسیر سرزندگی» با هدف اتصال سبز بوستانهای بزرگ تهران در غرب و شرق تهران، در حال گسترش است.
