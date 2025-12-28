به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی نهجالبلاغه در فرماندهی انتظامی استان یزد برگزار میشود.
از جمله محورهای برگزاری این همایش توسط مجموعه عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد تشریح اقدامات و فعالیتهای ردههای مختلف در حوزه نهجالبلاغه در سال ۱۴۰۴ و برگزاری نشستها و سخنرانیهای تخصصی با موضوع نهجالبلاغه برای مجموعه است.
ارائه آثار و تجلیل از صاحبان آثار برتر فراخوان اولین همایش تخصصی نهجالبلاغه فرماندهی انتظامی استان و تجلیل از دستاندرکاران فعال نهجالبلاغه در ردههای انتظامی از دیگر برنامههای این همایش تخصصی خواهد بود.
همایش تخصصی نهجالبلاغه فرماندهی انتظامی استان یزد روز چهارشنبه صبح در سالن یاس واقع در بلوار شهدای گمنام یزد برگزار خواهد شد.
