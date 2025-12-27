به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، عصر امروز (شنبه) علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی و بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی به منظور توسعه ورزش همگانی و همچنین کمک به همگانیسازی رشته هاکی تفاهم نامه همکاری مشترکی در محل فدراسیون هاکی امضا کردند.
در راستای این تفاهمنامه زیرساختها و ظرفیتهای انسانی هر دو فدراسیون برای توسعه فعالیت بدنی و ورزش همگانی و از سوی دیگر همکاری مشترک برای همگانیسازی رشته جذاب هاکی به کار گرفته خواهد شد.
همچنین طبق این تفاهمنامه رشته هاکی هم به جمع رشتههای مسابقات «ورزشهای خیابانی» که قرار است به ابتکار فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شود اضافه خواهد شد.
گفتنی است در این نشست شهرام علم نایب رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون ورزشهای همگانی، علیرضا رحیمی مشاور رئیس فدراسیون هاکی و احمد نامنی مدیرکل امور مشترک فدراسیونها یگانه یادگاری مسئول کمیته همگانی فدراسیون هاکی حضور داشتند.
نظر شما