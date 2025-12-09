به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، در راستای توسعه فعالیت بدنی بین دانشآموزان سراسر کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای مدارس برای ترویج و توسعه ورزش همگانی و همچنین همافزایی میان آموزش و پرورش و فدراسیون ورزشهای همگانی و کمک به ترویج فرهنگ مشارکت عمومی و مدرسه سازی تفاهمنامه مشترک و سهجانبهای بین فدراسیون ورزشهای همگانی، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و جامعه خیرین مدرسهساز به امضای علی خلیلی رییس فدراسیون ورزشهای همگانی، حمیدرضا خانمحمدی رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و حمیدرضا شاهحسینی رییس جامعه خیرین مدرسهساز رسید.
همچنین در جریان امضای این تفاهمنامه ۳جانبه، علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون ورزشهای همگانی، علیرضا راشکی معاون برنامهریزی و توسعه مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس، محمدرضا جعفری مدیرعامل جامعه خیرین مدرسهساز، سید حسامالدین حسینی مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس و محمدرضا قربانی مدیرعامل جامعه خیرین مدرسهساز تهران حضور داشتند.
نظر شما