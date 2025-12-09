  1. ورزش
امضای تفاهم نامه فدراسیون ورزش‌های همگانی با دو نهاد مدرسه‌ساز 

فدراسیون‌ ورزش‌های همگانی، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و جامعه خیرین مدرسه‌ساز در راستای توسعه فعالیت بدنی بین دانش‌آموزان تفاهم‌نامه همکاری سه‌ جانبه‌ای را به امضا رساندند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، در راستای توسعه فعالیت‌ بدنی بین دانش‌آموزان سراسر کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدارس برای ترویج و توسعه ورزش همگانی و همچنین هم‌افزایی میان آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش‌های همگانی و کمک به ترویج فرهنگ مشارکت عمومی و مدرسه سازی تفاهم‌نامه مشترک و سه‌جانبه‌ای بین فدراسیون ورزش‌های همگانی، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و جامعه خیرین مدرسه‌ساز به امضای علی خلیلی رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی، حمیدرضا خانمحمدی رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و حمیدرضا شاه‌حسینی رییس جامعه خیرین مدرسه‌ساز رسید.

همچنین در جریان امضای این تفاهم‌نامه ۳جانبه، علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی، علیرضا راشکی معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس، محمدرضا جعفری مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز، سید حسام‌الدین حسینی مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس و محمدرضا قربانی مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز تهران حضور داشتند.

