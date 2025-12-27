علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۹ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی طی یک هفته گذشته در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این حوادث مصدومیت ۳۰ نفر را در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه شش مورد این حوادث از نوع برخورد دو خودرو با یکدیگر بوده است، افزود: ۱۷ نفر در این نوع حوادث مصدوم و راهی مراکز درمانی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از جان باختن سه نفر در حوادث رانندگی هفته گذشته خبر داد و بیان داشت: این حوادث شامل واژگونی تریلی کیلومتر ۸۷ محور دامغان- سمنان، تصادف KMC و کامیون و واژگونی کامیون محور دامغان به فولاد محله و سقوط از پل پژو آردی کیلومتر ۱۴ محور ایوانکی به شریف آباد بود.

باغبان از انحراف جاده و برخورد با تپه مینی بوس کیلومتر ۱۵ محور ایوانکی- شریف آباد به عنوان مهمترین حادثه هفته گذشته یاد کرد و افزود: این حادثه مصدومیت ۱۲ دانش آموز را در پی داشته است.

وی دیگر حادثه مهم رانندگی را تصادف ام، وی، ام ۱۱۰ و پژو ۴۰۵ کیلومتر ۶۸ محور سرخه به آرادان بیان کرد و افزود: هفت نفر در این حادثه مصدوم شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان به برخورد تریلی با عابر کیلومتر ۶۳ محور میامی-سبزوار به عنوان دیگر حادثه مهم اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه بر اثر شدت حادثه پسر ۲۶ ساله دچار قطع عضو پا و به شدت مصدوم شد.