علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع و امداد رسانی به ۹ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این حوادث مصدومیت ۳۷ نفر را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: شش مورد از این حوادث برخورد دو خودرو با یکدیگر با ۲۶ مصدوم و سه مورد دیگر از نوع واژگونی با ۱۱ مصدوم بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از فوت یک نفر در پی این حوادث رانندگی نیز خبر داد و اظهار داشت: تصادف کامیون و پراید در کمربندی دامغان به سمت سمنان یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشته است.

باغبان به تصادف زنجیره‌ای چهار سواری در کیلومتر ۱۷ محور شاهرود به آزادشهر اشاره کرد و در ادامه بیان داشت: این حادثه مصدومیت هفت نفر را در پی داشته است.

وی افزود: تصادف نیسان و پراید کیلومتر ۲۴ محور دامغان به فولاد محله با پنج مصدوم دیگر حادثه مهم رانندگی استان به لحاظ تعداد مصدومان بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: تصادف ساینا و سمند و واژگونی سمند کیلومتر ۲۱ محور آرادان-سرخه، تصادف پراید و پژو پارس کیلومتر ۹ محور ایوانکی- گرمسار، تصادف تیبا و پژو ۴۰۵ کیلومتر ۱۱ محور شهمیرزاد- فولاد محله هر کدام چهار مصدوم داشته است.