تلاش دولت برای رساندن یارانه واقعی و کالا به سفره مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور اقتصادی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تأمین معیشت مردم دغدغه اصلی دولت چهاردهم است، گفت: دولت با وجود ریسکها و شرایط خاص اقتصادی، همه تلاش خود را برای حمایت واقعی از خانوارها و رساندن یارانهها به مصرفکننده نهایی به کار گرفته است.
معصومه آقاپور علیشاهی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار کرد: مردم شرایط کشور را بهخوبی درک میکنند و همراه دولت هستند، اما وجود برخی محدودیتها و ریسکها موجب شده اجرای برنامههای دولت، نهتنها در حوزه معیشت بلکه در سایر عرصهها، با کندی همراه باشد.
وی با اشاره به اهمیت هدفمندی یارانهها افزود: دولت نسبت به اینکه یارانهها بهصورت واقعی به دست مردم برسد، حساسیت بالایی دارد. در این مسیر، شناسایی دقیق دهکهای درآمدی و حذف دلالان و واسطهها از زنجیره توزیع، نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور تصریح کرد: در حوزه سامانه رفاه ایرانیان اقدامات مؤثری انجام شده و این سامانه اکنون به ۱۴ ارگان اصلی کشور متصل است که میتواند نقش مهمی در شفافسازی و هدفمند کردن حمایتها داشته باشد.
آقاپور علیشاهی یکی دیگر از محورهای مهم را پرداخت تجمیعی یارانهها عنوان کرد و گفت: در این زمینه هماهنگیهای مناسبی با سامانههایی مانند کمیته امداد، طرح شهید رجایی و سایر نهادهای مرتبط انجام شده است. بهطور کلی، سامانههایی که بهصورت موازی با سامانه رفاه ایرانیان فعالیت میکنند، تجمیع خواهند شد.
وی افزود: هدف نهایی این است که شرایطی فراهم شود تا کالاهای معیشتی بهصورت واقعی و مؤثر بر سر سفره مردم قرار گیرد.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به کالابرگ بهعنوان یکی از راهکارهای تحقق این هدف گفت: تأکید دولت بر این است که یارانه به مصرفکننده نهایی، در قالب کالایی با کیفیت مناسب و کمیت بیشتر اختصاص یابد.
آقاپور علیشاهی همچنین از اقدامات دولت در زمینه مقابله با انحصار واردات کالاهای اساسی خبر داد و افزود: دولت همه تلاش خود را معطوف به آن کرده که تأمین معیشت مردم را به بهترین شکل ممکن محقق کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار آسیبپذیر حتی در کشورهای توسعهیافته نیز به اشکال مختلف انجام میشود و این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد. دولت برای تأمین معیشت مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در این مسیر گامهای بلند و استواری برداشته و خواهد برداشت.
