۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۸

تلاش دولت برای رساندن یارانه واقعی و کالا به سفره مردم

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد با وجود محدودیت‌ها، دولت چهاردهم حمایت معیشتی و هدفمندی یارانه‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تأمین معیشت مردم دغدغه اصلی دولت چهاردهم است، گفت: دولت با وجود ریسک‌ها و شرایط خاص اقتصادی، همه تلاش خود را برای حمایت واقعی از خانوارها و رساندن یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی به کار گرفته است.

معصومه آقاپور علیشاهی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار کرد: مردم شرایط کشور را به‌خوبی درک می‌کنند و همراه دولت هستند، اما وجود برخی محدودیت‌ها و ریسک‌ها موجب شده اجرای برنامه‌های دولت، نه‌تنها در حوزه معیشت بلکه در سایر عرصه‌ها، با کندی همراه باشد.

وی با اشاره به اهمیت هدفمندی یارانه‌ها افزود: دولت نسبت به اینکه یارانه‌ها به‌صورت واقعی به دست مردم برسد، حساسیت بالایی دارد. در این مسیر، شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی و حذف دلالان و واسطه‌ها از زنجیره توزیع، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حوزه سامانه رفاه ایرانیان اقدامات مؤثری انجام شده و این سامانه اکنون به ۱۴ ارگان اصلی کشور متصل است که می‌تواند نقش مهمی در شفاف‌سازی و هدفمند کردن حمایت‌ها داشته باشد.

آقاپور علیشاهی یکی دیگر از محورهای مهم را پرداخت تجمیعی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: در این زمینه هماهنگی‌های مناسبی با سامانه‌هایی مانند کمیته امداد، طرح شهید رجایی و سایر نهادهای مرتبط انجام شده است. به‌طور کلی، سامانه‌هایی که به‌صورت موازی با سامانه رفاه ایرانیان فعالیت می‌کنند، تجمیع خواهند شد.

وی افزود: هدف نهایی این است که شرایطی فراهم شود تا کالاهای معیشتی به‌صورت واقعی و مؤثر بر سر سفره مردم قرار گیرد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به کالابرگ به‌عنوان یکی از راهکارهای تحقق این هدف گفت: تأکید دولت بر این است که یارانه به مصرف‌کننده نهایی، در قالب کالایی با کیفیت مناسب و کمیت بیشتر اختصاص یابد.

آقاپور علیشاهی همچنین از اقدامات دولت در زمینه مقابله با انحصار واردات کالاهای اساسی خبر داد و افزود: دولت همه تلاش خود را معطوف به آن کرده که تأمین معیشت مردم را به بهترین شکل ممکن محقق کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز به اشکال مختلف انجام می‌شود و این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد. دولت برای تأمین معیشت مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در این مسیر گام‌های بلند و استواری برداشته و خواهد برداشت.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
      1 0
      پاسخ
      اینکه میگی کالابرگ میدیم، کار خوبیه اما من بسیار خانواده ها می شناسم که حساب هاشون تجاری هم نیست و با حساب هاشون کار هم نکردن و وضع مالی خوبی هم ندارن اما یارانه قطع شده و کالابرگ بهشون ندادید. برعکس خیلی ها با وضع مالی خوب هم کالابرگ گرفتن هم یارانه. یعنی سخته یک الگوریتم درست حسابی داشته باشید که واقعا نیازمند ها رو تشخیص بدید؟ این همه سامانه مختلف دارید و دسترسی.. باز هم اشتباهی کالابرگ و یارانه حذف میکنید
    • IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      دولت دائم دارد اقشاری را از کالا برگ حذف میکند و قطره چکانی تنها به سه دهک اول اضافه میکند که شاهدیم بخشی شاسی بلند سوارند پس از ما بهترانند اقشار 4تا 7هیچ تغییری شاهد نیستند بجز گرانی
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      عدالتی در کار نیست.. فقط شعار ؛ کالابرگ زمانی کمی از مشکل معیشت رو رفع میکنه که هر ماه شارژ بشه نه فصلی! حذف یارانه‌ها بر مبنای عدالت صورت نمیگیره؛ و در این بین خانواده‌هایی که تازگی صاحب فرزند شدند نه تنها از تسهیلات فرزنداوری محروم شدند که یارانه و کالابرگ اونها هم قطع شده اینه عدالتی که ازش صحبت میشه و حقیقت شعارگونه‌ی وعده‌های دولت! بعد از سالمندی و پیری جمعیت حرف میزنن..

