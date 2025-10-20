طرح مهربانی آغازگر تحول در نظام بانکداری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، «طرح مهربانی بانک ملی» را گامی بنیادین در تحول نظام بانکداری کشور دانست و گفت: این طرح با رویکردی عدالت‌محور و انسانی، بستری برای تأمین مالی مردم و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کرده است.

معصومه آقاپور علیشاهی روز دوشنبه در آئین گرامیداشت دومین سالگرد اجرای «طرح مهربانی ملی» در بانک ملی ایران که با حضور ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی برگزار شد، با اشاره به ضرورت تحول فرهنگی در بانکداری گفت: بانک نباید صرفاً نهادی اقتصادی باشد، بلکه باید به یک نهاد فرهنگی و اجتماعی در خدمت مردم تبدیل شود.

رویکرد عدالت‌محور؛ از ایده تا اقدام

آقاپور علیشاهی با تأکید بر طراحی اسلامی و عدالت‌محور طرح مهربانی، هدف اصلی آن را ارتقای سطح رفاه عمومی عنوان کرد و افزود: بانک ملی ایران با اتکا به اعتماد عمومی و سابقه ۹۷ ساله خود، در اجرای این طرح توانسته است خدمات تسهیلات خرد و کم‌هزینه را در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهد.

او تصریح کرد: این طرح با بهره‌گیری از ابزارهای نوین بانکداری دیجیتال، امکان هدایت هوشمند منابع مالی را فراهم کرده و به الگوی تازه‌ای از بانکداری مردمی تبدیل شده است.

عبور از شرایط ویژه اقتصادی

مشاور رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به شرایط ایجادشده پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) گفت: هرچند این شرایط ما را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است، اما با همراهی دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور و همت مدیران متعهد، از جمله در بانک ملی ایران، می‌توانیم از این بحران نیز با سرافرازی عبور کنیم.

وی افزود: بانک ملی از دهه‌های گذشته با باور و اعتماد مردم شکل گرفته و اکنون این برند ملی به سرمایه‌ای اجتماعی و هویتی ماندگار برای کشور تبدیل شده است.

بانکداری در خدمت مردم

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همان‌گونه که امام خمینی (ره) تأکید کردند، «بانک باید در خدمت مردم باشد، نه مردم در خدمت بانک». به باور وی، طرح مهربانی ملی ترجمان عملی این اندیشه است.

او همچنین بر اهمیت هدایت صحیح منابع مالی به سمت تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرد و افزود: در مسیر توسعه اقتصادی کشور، بانک‌محور بودن نظام مالی و افزایش کارایی بانک‌ها در تأمین مالی تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

دستاوردها و چشم‌انداز آینده

آقاپور علیشاهی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات بانک ملی در زمینه جذب منابع، افزایش سرمایه و ارتقای شاخص کفایت سرمایه قدردانی کرد و اعلام کرد: گزارش کامل این دستاوردها به زودی به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد.

در پایان این مراسم، از تندیس مهربانی ملی به‌عنوان نمادی از همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بانکداری مردمی در کشور رونمایی شد.