به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه مواسات و کمک مومنانه استان سمنان به میزبانی اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سمنان با اشاره به گستردگی مأموریت‌های دستگاه‌های مختلف در این زمینه اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت سازمان‌ها مأموریت‌های دیگر خود را رها کنند و صرفاً برای کمک معیشتی وارد عرصه شوند، اما هر سازمان می‌تواند با توجه به زمینه فعالیت خود، نقشی مهم در راستای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف ایفا کند.

وی به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی موجود اشاره و تصریح کرد: در سخنان مقام معظم رهبری بارها به مسئله «تاب‌آوری» اشاره شده اما فشارهای اقتصادی اخیر، مسئولیت و وظیفه ما را در جهت کمک مومنانه به قشر ضعیف جامعه چندین برابر کرده است تا زمینه‌های سو استفاده دشمنان از بین برود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به گزارشات دریافتی در خصوص افزایش قیمت نان در سمنان و نحوه پرداخت مبالغ آن افزود: اینکه مردم پول نان را پرداخت کنند اما در کنار آن مبلغ دیگری را تحت عنوان یارانه یا غیره بپردازند، موضوعی مبهم و سوال برانگیز است که باید پیگیری شود.

مطیعی با تاکید بر شرایط نابسامان اقتصادی سال‌های اخیر، کمک‌های مردمی را مایه دلگرمی اقشار کم‌برخوردار دانست و افزود: این کمک‌ها موجب شده تا مردم عزیزمان در فشارهای اقتصادی نیز با یکدیگر متحد و همدل باشند و نقشه‌های دشمنان را برهم بزنند.

وی نیازسنجی از افراد کم‌برخوردار را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسئولان امر پیش از تهیه اجناس و مایحتاج زندگی نیازمندان، باید اولویت‌بندی مطلوبی از اقلام ضروری داشته باشند تا از خرید اجناس غیرضروری پرهیز شود.

امام جمعه سمنان در بخش پایانی خود خواستار توجه به نیازهای فرهنگی و آموزشی نیازمندان به موازات دیگر مسائل شد و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای رفع فقر فرهنگی در کنار فقر مادی امری ضروری است و نباید اجازه داد اقشار نیازمند به واسطه کمبودهای مالی، از تحصیل و علم‌آموزی محروم شوند.