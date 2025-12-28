دریافت 39 MB کد خبر 6704209 https://mehrnews.com/x39ZgC ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰ کد خبر 6704209 فیلم جامعه فیلم جامعه ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰ دستگیری سارق لوازم خودرو مقابل ادارات و مراکز دولتی دستگیری سارقی که مقابل ادارات دولتی و مراجع قانونی و انتظامی تهران لوازم خودرو را سرقت میکرد. کپی شد مطالب مرتبط اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران؛ کاهش سرقت در تهران هشدار مهم فرمانده انتظامی تهران بزرگ به سارقان دستگیری ۲۵۳ سارق و کشف ۱ کیلوگرم طلا و ۴۰۰ گوشی همراه بازگشت سارقان حرفهای به چرخه جرم؛ نقش مجازات در ایجاد امنیت روانی رانندگان تاکسیهای اینترنتی هدف جدید سارقان گوشی عملیات موفق محیطبانان پرور؛ شکارچیان پیش از شکار دستگیر شدند دستگیری مشاور املاکی که به جای خانه اموال صاحبخانه را می فروخت برچسبها دستگیری سارق دستگیری طرح کاشف آگاهی دستگیری متهم متهم
