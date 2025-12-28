دریافت 39 MB
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

دستگیری سارق لوازم خودرو مقابل ادارات و مراکز دولتی

دستگیری سارقی که مقابل ادارات دولتی و مراجع قانونی و انتظامی تهران لوازم خودرو را سرقت می‌کرد.

