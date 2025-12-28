سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی شکارچیان متخلف در منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر خبر داد و در توضیحات بیان کرد: این متخلفان هنگام گشت و پایش شبانه محیط‌بان ها مورد شناسایی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: متخلفان با پروژکتور کشی سعی در شکار حیات وحش داشتند که خوشبختانه قبل از هر گونه اقدام به شکار توسط محیط‌بان ها گرفتار شدند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان از کشف یک قبضه سلاح شکاری قاچاق خفیف خبر داد و اظهار داشت: این سلاح ۵/۵ به صورت ماهرانه به خفیف تبدیل شده بود.

یوسف پور تصریح کرد: سه تیر فشنگ خفیف، یک قبضه سلاح سرد (سر نیزه نظامی) و سایر ادوات شکار از دیگر کشفیات این پرونده بود.

وی افزود: با دستور قاضی کشیک مهدی‌شهر و همراهی نیروی انتظامی، متهمان بازداشت و پرونده قضائی برای آنان تشکیل شد.