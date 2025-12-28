زلزله‌ ۵.۷ ریشتری استان سانتیاگو دل استرو در آرژانتین را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمینلرزه با عمق ۶۰۲.۶ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۸.۳۲ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۶۳.۱۶ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۷ ریشتر، استان سانتیاگو دل استرو، آرژانتین را لرزاند.
