به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمین لرزه با عمق ۵۶۶.۹ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۷.۰۹ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۶۳.۳۴ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۸ ریشتر، استان سانتیاگو دل استرو، آرژانتین را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمین لرزه با عمق ۵۶۶.۹ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۷.۰۹ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۶۳.۳۴ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
نظر شما