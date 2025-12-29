محمدرضا ورزی کارگردان سینما و تلویزیون که از نمایشگاه آثار کارتونی محمدحسین نیرومند با عنوان «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید»، بازدید کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایشگاه گفت: جایگاه محمدحسین نیرومند در عرصه‌های هنری و غیرهنری، جایگاه ویژه‌ای است.

وی، استفاده از زبان طنز برای بیان معضلات جامعه را کاری بسیار دشوار خواند و آن را نیازمند مهارت بالایی دانست.

ورزی در تشریح ویژگی‌های کار نیرومند، به بهره‌گیری از «صنعت تصویر» اشاره کرد و افزود: در این آثار، تصویر و روایت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و در واقع، کارتون و کاریکاتور نقشی شبیه به روایت یک فیلم را ایفا می‌کند؛ هرچند که خود یک اثر سینمایی نیست.

ورزی در ادامه، کارکرد اصلی هنر کاریکاتور را در پرداختن به مسائل اجتماعی، هنجارها و ناهنجاری‌های جامعه دانست و تأکید کرد: در تمام دنیا مرسوم است که از طریق نگاه کاریکاتور، فیلم یا تئاتر، معضلات جامعه و آسیب‌ها بیان شوند؛ گاهی اوقات اعتراضات مدنی نیز از طریق کارتون و کاریکاتور به شکلی بسیار جذاب مطرح می‌شود.

این کارگردان در پایان، به عمق تأثیرگذاری این هنر اشاره و آن را نوعی «خنده تراژیک» توصیف کرد و گفت: به عمق اثر که نگاه می‌کنیم، متاثر می‌شویم اما این واقعیت جامعه است. نکته اصلی کاریکاتور هم در واقع همین است؛ اینکه بسیار ظریف و نکته‌بینانه به وقایع و حوادث یک جامعه می‌نگرد.

نمایشگاه ۵۰ اثر کارتونی محمدحسین نیرومند با عنوان «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید»، چهارشنبه ۲۶ آذر در گالری خانه حوزه هنری افتتاح شد.