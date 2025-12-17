دغدغه‌ چندساله یک هنرمند به نمایش درآمد؛ بازگشت کاریکاتورهای قدیمی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه ۵۰ اثر کارتونی محمدحسین نیرومند با عنوان «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید»، عصر چهارشنبه ۲۶ آذر در گالری خانه حوزه هنری افتتاح شد.
در این مراسم، علاوه بر محمدحسین نیرومند، چهرههایی چون سیدمسعود شجاعی طباطبایی، بهرام عظیمی، علیرضا ذاکری، حسین عصمتی، ناصر سیفی، کامیار صادقی، علی پتگر، محمد شریفی آل هاشم، مدیرانی چون محمد زرویی نصرآباد مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نام، سیدشهابالدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، وحید جلیلی قائممقام رئیس سازمان صداوسیما، مجید زینالعابدین مشاور رئیس رسانه ملی و چهرههای سینمایی چون سعید سهیلی، محمدرضا ورزی، حسین نمازی، روحالله سهرابی و سعید الهی حضور داشتند.
وقتی خط بر رنگ ارجحیت پیدا میکند
محمدحسین نیرومند هنرمند کارتونیست درباره ایده برگزاری نمایشگاه تازه خود به خبرنگار مهر گفت: همانطور که از نام نمایشگاه پیداست، آثار ارائهشده مربوط به گذشته هستند، اما با نگاه و اجرای جدید بازآفرینی شدهاند. احساس میکردم برخی از کارهای پیشینم نیاز به بازنگری دارند، از اینرو آنها را دوباره اجرا و کیفیت محتوایی و گاه فنیشان را ارتقا دادهام. در مواردی نیز از ایدههای قدیمی الهام گرفتم تا اثر جدیدی شکل بگیرد؛ بنابراین این نمایشگاه در ریشه به گذشته تعلق دارد، اما اتفاقات امروز در آن نمود پیدا کرده است.
وی درباره شیوه خلق آثار توضیح داد: خط برای من ظرفیت بالایی در بیان حس دارد. در این مجموعه تلاش کردم با استفاده از مقوا و قلم مناسب، خطی بیانگر و دارای حس روانی خلق کنم؛ خطی که اکسپرسیو باشد و احساس را منتقل کند. ترجیح من در خلق کاریکاتور استفاده از خط است تا رنگ، چراکه باور دارم حذف جزئیات اضافه و پرهیز از رنگآمیزی، اثر را خالصتر میکند.
نیرومند عنوان کرد: نگاه شخصی من به هنر بر مفهوم «پیرایش» استوار است نه «آرایش». از نظر من، هنر واقعی از جنس پالایش و کمگویی است؛ هرچه کمتر، بهتر. کاریکاتور نیز باید ساده، عمیق و صادقانه باشد، نه متکی صرف به موضوع یا اغراق.
وی با اشاره به جایگاه هنر کاریکاتور در ایران گفت: متأسفانه گاه این هنر به رسمیت شناخته نمیشود و بیش از حد به مضمون تکیه میکنند، در حالیکه هنرمندان واقعی کسانی هستند که بتوانند اصول زیباشناسی را در آثار خود جاری سازند.
تلفیق نظریه و اجرا در هنر کمیک ایران
آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازهترین نمایشگاه کاریکاتور محمدحسین نیرومند بیان کرد: دغدغه ذهنی آقای نیرومند طی سالها پژوهش و تدریس در زمینه خلق موقعیتهای کمیک، اکنون در قالب مجموعهای از کتابها و نمایشگاههای تخصصی خود را نشان داده است. آثار او، از جمله در زمینه «مدیریت نگاه مخاطب»، بیانگر ذهنی مهندسیشده در عرصه ایدهپردازی هنری است.
وی گفت: پیشتر آثار محمدحسین نیرومند را از جنبه نظری در دانشگاه تدریس کرده بودم و برایم جذاب بود که در قالب نمایشگاه، خروجی عملی این نظریهها را مشاهده کنم. خوشبختانه آثار این نمایشگاه، همچون همیشه، چشمگیر و منسجم هستند و نشان از نگاه عمیق و تجربه غنی او دارد.
مهدیزاده عنوان کرد: آقای نیرومند از چهرههای برجسته هنر کاریکاتور در ایران و از افتخارات شخصی من، همکاری علمی و دانشگاهی با وی است. در زمینه مدیریت هنری نیز همواره تلاش کردهام از منش و روش ایشان الگو بگیرم.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین نمایشگاههایی، تصریح کرد: معمولاً گالریها کمتر به موضوع کاریکاتور میپردازند، چراکه اقتصاد هنر در این حوزه بر پایه فروش اثر نیست و برگزاری نمایشگاههای انفرادی برای کاریکاتوریستها کمتر رخ میدهد. از همین رو هر اتفاق تازهای در این زمینه ارزشمند است و باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.
مدیرکل هنرهای تجسمی در پایان گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا علاقهمندان پس از سالها دوباره مجموعهای از کاریکاتورهای استاد را ببینند؛ آثاری که بازنگری، قلمگیری مجدد و پیرایش شدهاند و به تعبیر خود استاد، عنوان «نمایشگاه ارتقایی» را بهدرستی گرفتهاند. این ویژگیها باعث شده است که این نمایشگاه را بتوان در نوع خود کمنظیر دانست.
علاقهمندان برای بازدید از آثار میتوانند از ۲۷ آذر تا ۷ دی ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۸ به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، گالری خانه، مراجعه کنند.
