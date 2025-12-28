  1. جامعه
کاشت ۱۲۶ هزار بوته گل‌های فصلی زمستانی در بهشت زهرا(س)

عملیات کاشت ۱۲۶ هزار بوته گل‌های فصلی زمستانی در بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام خمینی(ره) اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای زیباسازی و ارتقای فضای سبز، تعداد ۱۲۶ هزار بوته گل فصلی زمستانی شامل بنفشه، میمون و همیشه‌بهار در نواحی سه‌گانه آرامستان بهشت زهرا (س), گلزار مطهر شهدا و حرم مطهر امام خمینی (ره) کاشته شد.

این اقدام با هدف ایجاد جلوه‌ای تازه و روح‌نواز در فصل زمستان و فراهم‌کردن فضایی آرامش‌بخش برای زائران و خانواده‌های شهدا صورت گرفت.

با اجرای این طرح علاوه بر افزایش زیبایی بصری، توسعه و نگهداری فضای سبز شهری کمک می‌کند و با انتخاب گل‌های مقاوم زمستانی، امکان تداوم طراوت و نشاط محیط در شرایط سرد سال فراهم شده است.

