گلزار شهدای بهشت زهرا برای پنجشنبه آخر سال مهیا است

کامران زنگیشه قائم مقام سازمان بهشت زهرا (س) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه ساله بر اساس یک سنت دیرین در آستانه سال جدید فعالیتهایی ویژه این ایام تحت عنوان استقبال از بهار در گلزار شهدا انجام می‌شود اظهار داشت: امسال نیز با همت همکاران در حوزه های مختلف این کار پیگیری و اجرا می شود.

وی گفت: تنظیف قطعه های بهشت زهرا به ویژه قطعه های مطهر شهدا به همراه شستشوی تابلوهای راهنمایی، مبلمان شهری و تنظیف آب نماها در دستور کار قرار گرفته که از دهم اسفندماه نیروهای خدماتی در حال فعالیت هستند.

زنگیشه افزود: واحد زیباسازی سازمان با رنگ آمیزی جداول، تابلوها و مبلمان شهری نسبت به آماده سازی محیط اقدام نموده و فضا سازی محیطی با انجام تبلیغات مناسب و تعویض پرچمهای قطعه های مطهر شهدا آغاز شده است.

جانشین شهردار حرم امام(ره) تصریح کرد: واحد فرهنگی سازمان بهشت زهرا(س) بسته هایی شامل کتب ادعیه اربعه، نقشه راهنمای قطعات، کتاب نوروز با عنوان اولین روز طلوع آفتاب از انتشارات مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران را تهیه و در نقاط پر مراجعه تا تاریخ 15 فروردین ماه به زائران اهدا می‌ کند.

وی اظهار داشت: از پانزدهم اسفند ماه همزمان با روز درختکاری واحد فضای سبز سازمان با شعار "بیایید به یاد هر شهید درختی بکاریم" نهال رایگان به مراجعین اهدا کرد تا با همکاری کارکنان بخش فضای سبز در محلهای مورد نظر مراجعان غرس شود.

زنگیشه گفت: در ایام عید نوروز نیروهای خدماتی سازمان در آماده باش کامل بوده و در هنگام تحویل سال جدید بخش فرهنگی سازمان با اهدای گل و گلدان به استقبال زائران قبور مطهر شهدا و خانواده های شهدای هشت سال دفاع مقدس می روند.