نقش تعیین کننده مدیریت مصرف و کنترل پذیری برای عبور از زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد اله‌داد در جلسه تشریح وضعیت تأمین سوخت زمستانی با اشاره به روند مصرف و شرایط شبکه اظهار کرد: با توجه به ورود به بازه‌های زمانی حساس‌تر، در صورت تعلل در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، فشار بر شبکه به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و شرایط دشوارتری پیش‌روی صنعت برق قرار می‌گیرد.

تکمیل کنترل‌پذیری؛ اولویت فوری شرکت‌ها

اله‌داد با اشاره به اهمیت کنترل‌پذیری بار تصریح کرد: کنترل مصرف، مهم‌ترین ابزار صنعت برق برای مدیریت شرایط موجود است و شرکت‌ها باید تکمیل پروژه‌های کنترل‌پذیری را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: برخی شرکت‌ها از جمله کرمان؛ سمنان، سیستان و بلوچستان و خراسان عملکرد مطلوبی داشته‌اند انتظار می‌رود سایر شرکت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی، اجرای این طرح‌ها را به پایان برسانند.

ضرب‌الاجل دی‌ماه برای تکمیل پروژه‌ها

معاون انتقال توانیر با بیان اینکه بخش عمده پروژه‌های کنترل‌پذیری باید تا پایان دی‌ماه تکمیل شود، گفت: تاکنون حدود ۷۵۰۰ مگاوات از بار صنایع بزرگ از طریق تجهیزات کنترلی، تحت مدیریت قرار گرفته و ۳۱ نقطه جدید نیز در حال اضافه شدن به این ظرفیت است که با تکمیل آن‌ها، دامنه مدیریت‌پذیری صنایع افزایش خواهد یافت.

اولویت اول مدیریت بار زمستانه صنایع بدهکار هستند

معاون انتقال توانیر با اشاره به افزایش مطالبات صنعت برق گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات مربوط به صنایع بزرگ و انرژی‌بر است که توان پرداخت دارند، اما تسویه بدهی‌ها به تعویق افتاده است.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، ارسال اخطارهای قانونی و استفاده از ابزارهای قراردادی برای قطع و وصل مشترکان بدهکار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه آنکه وصول مطالبات، تأمین‌کننده منابع حیاتی برای تعمیر نیروگاه‌ها، توسعه و بهینه‌سازی شبکه است.

اجرای عادلانه مدیریت مصرف؛ خط قرمز توانیر

‌اله‌داد با تأکید بر رعایت عدالت در اجرای برنامه‌ها تصریح کرد: صنایع مشابه، چه در حوزه برق منطقه‌ای و چه در شرکت‌های توزیع، باید مشمول برنامه‌های یکسان مدیریت مصرف شوند و هرگونه تبعیض میان صنایع هم‌نوع، منجر به ایجاد نارضایتی و چالش‌های اجرایی خواهد شد.

وی افزود: تفاوت قائل شدن میان صنایع فولادی، سیمانی یا سایر صنایع انرژی‌بر در استان‌ها و شرکت‌های مختلف، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و همه شرکت‌ها موظف به اجرای دقیق تکالیف ابلاغی هستند.

ضرورت تجهیز مشترکان بزرگ به تجهیزات قطع‌ووصل

معاون انتقال توانیر با اشاره به برخی مشترکان بزرگ فاقد تجهیزات کنترلی گفت: تعدادی از مشترکان پرمصرف و بدهکار ضمن عدم انجام تعهدات فنی اتصال به شبکه هنوز به تجهیزات قطع‌ووصل مجهز نیستند و لازم است شرکت‌ها بر اساس قراردادهای منعقده این نقیصه را هرچه سریع‌تر برطرف کنند تا امکان مدیریت مصرف و مطالبات فراهم شود.

طرح‌های حیاتی شبکه؛ نیازمند تأمین منابع

اله‌داد در پایان با اشاره به پروژه‌های توسعه و بهینه‌سازی شبکه تأکید کرد: اجرای پروژه‌های حیاتی عبور از اوج بار آینده، نیازمند تأمین به‌موقع منابع مالی است و انتظار می‌رود در فاز دوم تأمین منابع، پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی شبکه برق کشور به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل کنترل‌پذیری، اجرای عادلانه مدیریت مصرف و وصول مطالبات، صنعت برق می‌تواند زمستان پیش‌رو را با شرایط بهتری پشت سر بگذارد.