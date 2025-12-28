بریژیت باردو اسطوره سینمای فرانسه درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بریژیت باردو، اسطوره سینمای فرانسه، در ۹۱ سالگی درگذشت.
باردو در طول دوران حرفهای خود و پیش از آنکه از همه چیز دست بکشد و به یک فعال حقوق حیوانات بدل شود، در بیش از ۵۰ فیلم بازی کرد. در دهههای بعد، باردو به راست افراطی گرایش پیدا کرد و در برابر اقلیت ها و مهاجران موضع گیری کرد و چند بار به دلیل تحریک به نفرت متهم و محکوم شد.
وی که در دوران جوانی، به عنوان نماد جذابیت در دهه ۱۹۵۰ شناخته شد، خیلی زود از نگاه مردانه و ابزاری سینما خسته شد و از همه آنها دست کشید تا به مراقبت از حیوانات بپردازد.
این بازیگر که با حروف اول اسمش و به عنوان ب ب شناخته و با مریلین مونرو مقایسه میشد در دوران کوتاه بازیگریاش، بدون جلب توجه منتقدان، از موفقیتهای مردمی زیادی برخوردار شد و بیشتر فیلمهای او که شمارشان به ۵۰ فیلم می رسید، سرگرمکننده بودند البته به جز چند مورد استثنا. از جمله نقش او به عنوان همسر عبوس و ناامید یک فیلمنامهنویس در فیلم «تحقیر» ساخته ژان لوک گدار که صحنههایی را خلق کرد که به بخشی از فولکلور سینما بدل شدند.
مارگریت دوراس نویسنده فرانسوی، در سال ۱۹۵۸ نوشت: «ملکه باردو در جایی ایستاده که اخلاق به پایان میرسد» و سیمون دوبوار، یک سال بعد اعلام کرد: «او هر کاری که دلش بخواهد انجام میدهد و این چیزی است که نگرانکننده است».
باردو که یک بار اقدام به خودکشی کرد، پس از رها کردن سینما چنین توضیح داد: میدانستم که حرفهام کاملاً بر اساس فیزیک بدنیام است، بنابراین تصمیم گرفتم سینما را ترک کنم.
این بازیگر ۴ بار ازدواج کرد و از همسر دومش، ژاک شاریه بازیگر، صاحب یک فرزند به نام نیکولا شد.
فعالیت در حمایت از حیوانات پس از سینما به ویژگی غالب زندگی او تبدیل شد. وی در نامهای در سال ۲۰۱۱ به گروه حفاظت از محیط زیست WWF، سفر متحولکننده زندگی خود به کانادا در دهه ۱۹۸۰ را که شاهد کشتار سالانه تولههای فکها بود، بازگو کرد و نوشت: من هرگز این تصاویر، فریادهای درد را فراموش نخواهم کرد، آنها هنوز مرا شکنجه میدهند، اما به من قدرت دادهاند تا تمام زندگیام را برای دفاع از حیوانات فدا کنم.
در سال ۱۹۸۶، او بنیاد بریژیت باردو را که به حفاظت از حیوانات اختصاص دارد، تأسیس و برای بچه فکها و فیلها مبارزه کرد و خواستار لغو قربانی کردن حیوانات و تعطیلی کشتارگاههای اسب شد.
