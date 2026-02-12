چهره آشنای سینما و تلویزیون از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، جیمز ون در بیک پس از مبارزه‌ای علنی با سرطان، در ۴۸ سالگی درگذشت.

وی در مورد مبارزه‌اش با سرطان بسیار صریح بود و در سال‌های اخیر، اخبار مربوط به این سفر را با صداقت و شجاعت به اشتراک گذاشت. ون در بیک پس از تشخیص سرطان روده بزرگ مرحله ۳ در سال ۲۰۲۳ و افشای عمومی وضعیت خود در اواخر سال ۲۰۲۴، صادقانه در مورد چگونگی تغییر دیدگاهش نسبت به زندگی، خانواده و ایمان توسط این بیماری صحبت کرد و حتی این تجربه را به عنوان کاتالیزوری برای رشد عمیق شخصی توصیف کرد.

ون در بیک بیشتر برای نقش برجسته‌اش به عنوان داوسون لیری در سریال «داوسون کریک» مشهور است. توصیف اینکه چگونه این سریال، حال و هوای فرهنگی دهه‌های ۹۰ و ۲۰۰۰ را به تصویر کشید، بسیار دشوار است. این سریال به صدایی تعیین‌کننده برای نسلی از نوجوانان تبدیل شد که عشق، دوستی و هویت را با صداقت عاطفی که در آن زمان نادر بود، کاوش می‌کرد. در این فرآیند، ون در بیک به یک نماد تلویزیونی نسلی تبدیل شد.

«نهر داوسون» آغازگر حرفه ون در بیک بود و درها را برای تجربه نقش‌هایی در سینما و تلویزیون به روی او گشود. دو نقش مشهور او در سینما کمی بعد از آن به دست آمد: یکی «بلوز دانشگاه» و دیگری «قوانین جاذبه». در عرصه تلویزیون، او در سریال‌هایی مانند «به بی‌بی اعتماد نکن در آپارتمان ۲۳»، «سی‌اس‌آی: سایبر» و «ژست» ظاهر شد.

در حالی که همبازی‌هایش، میشل ویلیامز و کیتی هولمز، به موفقیت‌های دیگری دست پیدا کردند، ون در بیک بیشتر به خاطر «نهر داوسون» به یاد آورده شد، سریالی که تأثیر آن به تنهایی برای تثبیت میراث او کافی بود و سایه بزرگی بر بقیه آثارش انداخت.

ون در بیک همسری فداکار و پدری مهربان برای ۶ فرزندش بود و از خبر درگذشت او به عنوان یک تراژدی مطلق یاد شده است.