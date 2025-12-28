برافراشته شدن پرچم شادی و سرور در حرم حضرت علی (ع)/فیلم و عکس

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ولادت امیرالمومنین (ع) پرچم جشن و سرور در حرم مطهر آن حضرت در نجف اشرف برافراشته شد.

در آئینی که صبح امروز با حضور خادمین، زائران و مجاوران آن حضرت برگزار شد، پرچم مزین به عبارت «یا ولید الکعبه» بر بام گنبد حرم امیرالمومنین (ع) به اهتزاز درآمد.

این مراسم با قرائت قرآن توسط قاری ایرانی کریم منصوری آغاز شده و در طول مراسم از مهمان با اعطای شاخه گل و شال متبرک عتبه علویه پذیرایی شد.

عتبه علویه در نجف اشرف به مناسبت ایام ولادت حضرت علی (ع) با ویژه برنامه‌هایی به استقبال از این عید بزرگ رفته است. برگزاری محافل قرآنی، برگزاری مسابقه اینترنتی، اجرای تئاتر، برنامه جشن ویژه بانوان و پذیرایی در مهمانسرای حضرت واقع در صحن حضرت زهرا (س) از جمله این برنامه‌ها است.