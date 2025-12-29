مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح «شمیم» اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی مسائل واقعی معلمان از کانون مدرسه، شبکه‌سازی حرفه‌ای و مدیریت دانش طراحی شده و بستری برای یادگیری مشارکتی معلمان فراهم می‌کند.

وی افزود: در قالب طرح شمیم، اجتماعات یادگیری حرفه‌ای معلمان شکل گرفته است که در آن، معلمان با رویکرد باهم‌آموزی، به‌هم‌آموزی و ازهم‌آموزی، تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند و برای حل مسائل آموزشی راهکارهای عملی ارائه می‌دهند.

آذرکیش با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی، یادگیری ترکیبی، کلاس معکوس، ارزشیابی‌های تکوینی و ابزارهای دیجیتال از جمله محورهای مورد توجه در برنامه‌های توانمندسازی معلمان است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح‌ها، معلم از یک انتقال‌دهنده صرف محتوا به یک راهبر یادگیری تبدیل می‌شود و دانش‌آموز نیز نقش فعال‌تری در فرآیند یادگیری ایفا می‌کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در پایان تصریح کرد: تحقق مدرسه تراز سند تحول بنیادین، بدون معلم توانمند، خلاق و به‌روز امکان‌پذیر نیست و تمام برنامه‌های ما در این معاونت بر همین اساس طراحی شده است.