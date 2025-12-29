  1. جامعه
توانمندسازی معلمان؛ زیربنای اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش گفت: توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان، مهم‌ترین راهبرد معاونت آموزش متوسطه در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی است.

مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح «شمیم» اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی مسائل واقعی معلمان از کانون مدرسه، شبکه‌سازی حرفه‌ای و مدیریت دانش طراحی شده و بستری برای یادگیری مشارکتی معلمان فراهم می‌کند.

وی افزود: در قالب طرح شمیم، اجتماعات یادگیری حرفه‌ای معلمان شکل گرفته است که در آن، معلمان با رویکرد باهم‌آموزی، به‌هم‌آموزی و ازهم‌آموزی، تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند و برای حل مسائل آموزشی راهکارهای عملی ارائه می‌دهند.

آذرکیش با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی، یادگیری ترکیبی، کلاس معکوس، ارزشیابی‌های تکوینی و ابزارهای دیجیتال از جمله محورهای مورد توجه در برنامه‌های توانمندسازی معلمان است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح‌ها، معلم از یک انتقال‌دهنده صرف محتوا به یک راهبر یادگیری تبدیل می‌شود و دانش‌آموز نیز نقش فعال‌تری در فرآیند یادگیری ایفا می‌کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در پایان تصریح کرد: تحقق مدرسه تراز سند تحول بنیادین، بدون معلم توانمند، خلاق و به‌روز امکان‌پذیر نیست و تمام برنامه‌های ما در این معاونت بر همین اساس طراحی شده است.

