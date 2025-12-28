برگزاری نهمین کارسوق ملی علوم اعصاب شناختی با محور شناسایی استعدادها

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره کارسوق ملی علوم اعصاب شناختی، با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشآموزی در حوزههای میانرشتهای پیشرفته، ویژه دانشآموزان پایههای هشتم تا یازدهم مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور برگزار میشود.
الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)، با اعلام این خبر، گفت: کارسوق علوم اعصاب شناختی، فرصت استثنایی برای نسل جوان و کنجکاو کشور است تا در محیطی علمی و عملی، با پیچیدگیها و شگفتیهای مغز انسان و آخرین دستاوردهای این علم آشنا شوند.
وی افزود: این رویداد گامی مهم در راستای تحقق اهداف سند توسعه علوم و فناوریهای شناختی و تربیت سرمایههای انسانی آیندهساز ایران است.
یاوری گفت: تأکید ما در این دوره، بر تقویت روحیه کار تیمی، پرورش مهارتهای پژوهشی و پرسشگری عمیق در دانشآموزان است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان خاطر نشان کرد: شرکت در این کارسوق میتواند مسیر تحصیلی و حرفهای بسیاری از دانشآموزان مستعد را به سمت رشتههای استراتژیک و مورد نیاز کشور هدایت کند.
گفتنی است؛ این کارسوق حاصل همکاری مشترک سمپاد و ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. ثبتنام در این رویداد به صورت گروهی و از تاریخ ۲۰ آذر تا ۳۰ دی ماه از طریق پایگاه رسمی کارسوق به نشانی cog.sampad.gov.ir و توسط رابطین پژوهشی مدارس سمپاد انجام میپذیرد.
دبیرخانه کشوری این رویداد در دبیرستان دوره اول متوسطه فرزانگان ۵ تهران مستقر بوده و متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۹۸۲۷۴۸۹۷۷۶ تماس حاصل نمایند.
نظر شما