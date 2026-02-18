۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

«کارسوق حکمرانی داده محور» بیانگر رویکرد تحولی در تقویت یادگیری‌ها

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، از برگزاری دومین دوره کارسوق کشوری «حکمرانی داده‌محور» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به همکاری مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دومین دوره کارسوق کشوری «حکمرانی داده‌محور» در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده میان دو نهاد و با میزبانی اداره استعدادهای درخشان استان قزوین و دبیرخانگی دبیرستان دوره دوم شهید بابایی برگزار می‌شود.

وی افزود: این کارسوق فرصتی ارزشمند برای آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم تحلیل داده، سیاست‌پژوهی و کاربست فناوری اطلاعات در فرآیندهای حکمرانی فراهم می‌آورد.

یاوری هدف از طراحی این کارسوق را آشنایی دانش‌آموزان با مبانی تحلیل داده و حکمرانی، پرورش استعدادهای برتر در حوزه فناوری اطلاعات و علوم داده، ترویج فرهنگ پژوهش و مهارت‌آموزی، و همچنین ایجاد پیوند مؤثر میان مدارس و رشته‌های دانشگاهی اولویت‌دار کشور عنوان کرد و افزود: رویکرد ما در سمپاد، تربیت دانش‌آموزانی مسئله‌محور و توانمند در تحلیل مسائل واقعی کشور است؛ دانش‌آموزانی که بتوانند با تکیه بر داده و روش علمی، برای چالش‌های ملی راه‌حل ارائه دهند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تشریح فرآیند اجرایی این رویداد، گفت: دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا یازدهم می‌توانند از طریق سامانه سمپاد در این کارسوق ثبت‌نام کرده و در فرآیند چهارمرحله‌ای آن شامل ثبت‌نام فردی، شرکت در دوره‌های آموزشی و آزمون آنلاین، ارائه طرح پژوهشی گروهی سه تا پنج نفره و داوری نهایی شرکت کنند.

وی ادامه داد: در هر مدرسه نیز یک رابط پژوهشی مسئولیت هدایت علمی تیم‌ها و ارسال طرح‌ها به دبیرخانه اجرایی را بر عهده خواهد داشت.

یاوری با تأکید بر ماهیت مهارت‌محور و مسئله‌محور کارسوق «حکمرانی داده‌محور»، تصریح کرد: در این دوره، دانش‌آموزان ضمن گذراندن آموزش‌های تخصصی در حوزه داده‌کاوی، تحلیل آماری و مبانی حکمرانی، با مسائل واقعی کشور آشنا می‌شوند و تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از داده‌های معتبر، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی ارائه دهند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز هدایت هدفمند استعدادهای برتر به سوی رشته‌های راهبردی و مورد نیاز کشور باشد.

وی در ادامه به مزایای این رویداد اشاره کرد و گفت: اعطای گواهی حضور معتبر، صدور تقدیرنامه، حمایت از طرح‌های برتر در مرکز پژوهش‌های مجلس، جوایز نقدی و غیرنقدی، بازدید از مجلس شورای اسلامی و تقدیر از مدیران، دبیران و رابطان پژوهشی برتر، از جمله امتیازات پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان این کارسوق است.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره زمان‌بندی این رویداد، خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از ۲۵ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ انجام می‌شود، دوره‌های آموزشی و آزمون در اسفندماه برگزار خواهد شد، مهلت ارسال طرح‌های پژوهشی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده و آیین اختتامیه در تابستان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

یاوری در پایان با دعوت از دانش‌آموزان سراسر کشور برای حضور در این رویداد ملی، خاطرنشان کرد: کارسوق «حکمرانی داده‌محور» جلوه‌ای از رویکرد تحولی سمپاد در تقویت یادگیری‌های عمیق، کاربردی و مسئله‌محور است و می‌تواند بستر مناسبی برای نقش‌آفرینی نسل نوجوان در آینده حکمرانی کشور فراهم آورد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی dge.sampad.gov.ir مراجعه کنند. دبیرخانه اجرایی این رویداد در اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین مستقر است.

