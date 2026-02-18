به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به همکاری مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دومین دوره کارسوق کشوری «حکمرانی دادهمحور» در چارچوب تفاهمنامه منعقدشده میان دو نهاد و با میزبانی اداره استعدادهای درخشان استان قزوین و دبیرخانگی دبیرستان دوره دوم شهید بابایی برگزار میشود.
وی افزود: این کارسوق فرصتی ارزشمند برای آشنایی دانشآموزان با مفاهیم تحلیل داده، سیاستپژوهی و کاربست فناوری اطلاعات در فرآیندهای حکمرانی فراهم میآورد.
یاوری هدف از طراحی این کارسوق را آشنایی دانشآموزان با مبانی تحلیل داده و حکمرانی، پرورش استعدادهای برتر در حوزه فناوری اطلاعات و علوم داده، ترویج فرهنگ پژوهش و مهارتآموزی، و همچنین ایجاد پیوند مؤثر میان مدارس و رشتههای دانشگاهی اولویتدار کشور عنوان کرد و افزود: رویکرد ما در سمپاد، تربیت دانشآموزانی مسئلهمحور و توانمند در تحلیل مسائل واقعی کشور است؛ دانشآموزانی که بتوانند با تکیه بر داده و روش علمی، برای چالشهای ملی راهحل ارائه دهند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تشریح فرآیند اجرایی این رویداد، گفت: دانشآموزان پایههای هفتم تا یازدهم میتوانند از طریق سامانه سمپاد در این کارسوق ثبتنام کرده و در فرآیند چهارمرحلهای آن شامل ثبتنام فردی، شرکت در دورههای آموزشی و آزمون آنلاین، ارائه طرح پژوهشی گروهی سه تا پنج نفره و داوری نهایی شرکت کنند.
وی ادامه داد: در هر مدرسه نیز یک رابط پژوهشی مسئولیت هدایت علمی تیمها و ارسال طرحها به دبیرخانه اجرایی را بر عهده خواهد داشت.
یاوری با تأکید بر ماهیت مهارتمحور و مسئلهمحور کارسوق «حکمرانی دادهمحور»، تصریح کرد: در این دوره، دانشآموزان ضمن گذراندن آموزشهای تخصصی در حوزه دادهکاوی، تحلیل آماری و مبانی حکمرانی، با مسائل واقعی کشور آشنا میشوند و تلاش میکنند با بهرهگیری از دادههای معتبر، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی ارائه دهند؛ موضوعی که میتواند زمینهساز هدایت هدفمند استعدادهای برتر به سوی رشتههای راهبردی و مورد نیاز کشور باشد.
وی در ادامه به مزایای این رویداد اشاره کرد و گفت: اعطای گواهی حضور معتبر، صدور تقدیرنامه، حمایت از طرحهای برتر در مرکز پژوهشهای مجلس، جوایز نقدی و غیرنقدی، بازدید از مجلس شورای اسلامی و تقدیر از مدیران، دبیران و رابطان پژوهشی برتر، از جمله امتیازات پیشبینیشده برای شرکتکنندگان این کارسوق است.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره زمانبندی این رویداد، خاطرنشان کرد: ثبتنام از ۲۵ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ انجام میشود، دورههای آموزشی و آزمون در اسفندماه برگزار خواهد شد، مهلت ارسال طرحهای پژوهشی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده و آیین اختتامیه در تابستان ۱۴۰۵ برگزار میشود.
یاوری در پایان با دعوت از دانشآموزان سراسر کشور برای حضور در این رویداد ملی، خاطرنشان کرد: کارسوق «حکمرانی دادهمحور» جلوهای از رویکرد تحولی سمپاد در تقویت یادگیریهای عمیق، کاربردی و مسئلهمحور است و میتواند بستر مناسبی برای نقشآفرینی نسل نوجوان در آینده حکمرانی کشور فراهم آورد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به نشانی dge.sampad.gov.ir مراجعه کنند. دبیرخانه اجرایی این رویداد در اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین مستقر است.
