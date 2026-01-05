به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری معاون وزیر و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دستاوردهای کمی و کیفی مدارس سمپاد را در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تشریح و بر نقش این مدارس در تحقق عدالت آموزشی و پرورشی استعدادهای برتر تأکید کرد.
گسترش کمی با تأکید بر عدالت
وی با اشاره به آمارهای رسمی از عملکرد این سازمان، اظهار کرد: تعداد مدارس سمپاد با رسیدن به ۷۵۰ مدرسه، و جذب بیش از ۱۳۲ هزار و ۹۵۸ دانشآموز، رشد محسوسی داشته است. این گسترش بهویژه با هدف خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار صورت گرفته و هماکنون در بیش از ۱۰۰ منطقه محروم کشور، مدرسه سمپاد فعال است.
تعادل جنسیتی و توزیع تحصیلی
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به تعادل جنسیتی نزدیک به کامل در پذیرش دانشآموزان (۵۰.۴۲٪ پسر و ۴۹.۵۸٪ دختر)، به توزیع دانشآموزان در مقاطع تحصیلی پرداخت و گفت: ۵۴,۸۵۱ نفر در دوره اول متوسطه، ۷۷,۲۵۱ نفر در دوره دوم نظری و ۸۵۶ نفر در دوره فنی و حرفهای مشغول به تحصیل هستند.
لزوم تنوع بخشی به رشتهها
یاوری خاطرنشان کرد: اگرچه تمرکز اصلی در دوره دوم بر شاخه نظری و بهطور خاص علوم تجربی (بیش از ۵۹٪) و ریاضی (حدود ۳۰٪) است، اما سهم رشته ادبیات و علوم انسانی ۹.۳۶٪ و شاخه فنیوحرفهای تنها ۱.۱٪ است.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای ویژه مانند کارسوقهای تخصصی و ارتباط با مراکز پژوهشی، بر تلاش برای ایجاد توازن رشتهای تأکید کرد.
دستاورد درخشان در کنکور و نقش عدالتمحور
یاوری یکی از نقاط قوت سمپاد در سال تحصیلی گذشته را عملکرد برجسته دانشآموزان سمپاد در کنکور سراسری دانست و افزود: از ۴۰ رتبه تکرقمی، ۲۷ نفر (۶۷.۵٪) از دانشآموزان سمپاد بودهاند. نکته قابل توجه، سهم حدود ۷۷٪ ی دانشآموزان سمپاد از میان رتبههای تکرقمی مناطق کمتربرخوردار (مناطق ۲ و ۳) است که گواه نقش این مدارس به عنوان پلی برای پیشرفت استعدادهای مناطق محروم میباشد.
توجه به گروههای خاص و حمایتهای مالی
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: در این سال، ۷۱ دانشآموز با نیازهای ویژه در سمپاد تحصیل کردهاند. همچنین حدود ۴۰٪ از دانشآموزان از تخفیف در شهریه بهرهمند شدهاند که نشاندهنده توجه به وضعیت اقتصادی خانوادهها و توزیع عادلانهتر فرصتهاست.
فعالیتهای مکمل پژوهشی
وی تصریح کرد: بیش از ۷۴ هزار دانشآموز در کارسوقهای علمی-پژوهشی سمپاد مشارکت داشتهاند.
یاوری با اشاره به ظرفیت بالای این برنامهها برای پرورش خلاقیت و پژوهشگری، بر ضرورت استانداردسازی و تعمیق پیوند این کارسوقها با دانشگاه و صنعت تأکید کرد.
چالشها و چشمانداز
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان این که اگرچه مدیریت بهینه فضای آموزشی (با میانگین تراکم ۲۲ تا ۲۵ نفر در کلاس) از دستاوردهاست، گفت: اما تراکم بیش از حد استاندارد در ۱۵.۴۵٪ کلاسها نیازمند توجه فوری است و گسترش کیفی رشتههای علوم انسانی و فنی نیز از اولویتهای این سازمان است.
