برگزاری کارسوق ریاضی با شرکت ۳۳۰۰ دانش آموز از سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در آئین اختتامیه کشوری کار سوق ریاضی که به‌صورت برخط برگزار شد، بر نقش بنیادین علوم پایه در توسعه علمی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ویژه علم ریاضی در منظومه علوم، اظهار داشت: علوم پایه به‌ویژه ریاضی، نه‌تنها زیربنای دیگر علوم هستند، بلکه ابزار تفکر منطقی و تحلیل دقیق نیز محسوب می‌شوند؛ ریاضیات، توان نظم‌بخشی به ذهن و ساختار دادن به اندیشه را در افراد تقویت می‌کند و از این‌رو سرمایه‌گذاری بر روی آموزش آن، آینده‌نگرانه و راهبردی است.

یاوری با تبریک به تیم برگزارکننده این رویداد علمی، برگزاری منظم، دقیق و هدفمند کارسوق را ستود و افزود: این کارسوق فضایی ارزشمند برای یادگیری مشارکتی، تعامل علمی و تجربه‌ی زیسته‌ی یادگیری خودخواسته بود که در آن، دانش‌آموزان به‌صورت عملی با فرایند حل مسئله و کشف مفاهیم مواجه شدند.

مشارکت ۳۳۰۰ دانش آموز از سراسر کشور در کارسوق ریاضی مهرگان

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به مشارکت گسترده در این دوره گفت: کارسوق ریاضی در سال ۱۴۰۴ با ثبت‌نام بیش از ۳۳۰۰ دانش‌آموز از سراسر کشور برگزار شد که از این میان، ۲۷۰ نفر از برگزیدگان مراحل مقدماتی به مرحله نهایی راه یافتند؛ حضور دانش‌آموزان از مدارس سمپاد و غیر از آن، نشان‌دهنده فراگیری و گستره ملی این رویداد علمی است.

وی مشارکت علاقه‌مندان از مدارس غیر از سمپاد را نقطه قوت این دوره دانست و ادامه داد: اینکه نوجوانانی با انگیزه علمی بالا، از اقصی نقاط کشور در این برنامه شرکت کردند، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه دانش‌آموزی ایران برای ورود به عرصه‌های پژوهش و خلاقیت علمی است.

یاوری ضمن قدردانی از دبیرخانه اجرایی، داوران علمی، و همکاران حوزه ستادی سازمان، ابراز امیدواری کرد که مسیر ۲۵ ساله کارسوق ریاضی مهرگان همچنان پرثمر ادامه یابد و الگویی برای طراحی و برگزاری کارسوق‌های مشابه در سایر رشته‌های علوم پایه باشد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ یادگیری عمیق، پژوهش‌محور و مسئله‌محور در میان دانش‌آموزان، مأموریت اصلی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است و برگزاری رویدادهایی نظیر کارسوق گامی مؤثر در تحقق این هدف خواهد بود.