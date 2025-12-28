۸۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین حراج مرکز مبادله ایران، ۸۹ کیلوگرم شمش طلا معامله شد که با این میزان، مجموع فروش شمش طلا در ۴۱ جلسه حراج برگزارشده از ابتدای سال جاری به ۲۸۲۳ کیلوگرم رسید و ارزش این معاملات از ۲۹.۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، امروز یکشنبه ۷ دی‌ماه و در حراج شماره ۱۳۸ این مرکز، ۸۹ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱,۸۷۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. میانگین قیمت هر شمش طلای استاندارد در این حراج، ۲۱ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان ثبت شد.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۱ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که در مجموع، ۲۸۲۳ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۲۹.۸ هزار میلیارد تومان در این حراج‌ها به فروش رسیده است.