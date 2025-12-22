به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله صیدی روز دوشنبه در آئین افتتاح معاملات صندوقهای سرمایهگذاری نقره در بورس کالای ایران اظهار کرد: توسعه ابزارهای ارزی متصل به کالا، یکی از اقدامات مهم پیشروی بورس کالاست، بهطوری که این ابزارها با همکاری بانک مرکزی در حال شکلگیری است و میتواند به آرامش بازار ارز، کارآمدتر شدن معاملات، اتصال بهتر بازار مالی و اقتصاد واقعی و تقویت تأمین مالی تولید کمک کند.
وی با اشاره به رونمایی از گواهی سپرده نقره در سال گذشته، گفت: در زمان آغاز این ابزار، نه میزان نقره قابل عرضه بهطور دقیق مشخص بود و نه تعداد فعالان بازار در این سطح قرار داشت. با این حال، امروز شاهد توسعه این بازار هستیم؛ بازاری که بدون تلاش جمعی و هماهنگی امکان شکلگیری نداشت.
دبیر شورای عالی بورس با اشاره به کارکردهای ذاتی بورس کالا، گفت: بورس کالا بهصورت طبیعی به اصلاح کیفیت کالا، کشف قیمت منصفانه و کاهش هزینههای مبادله کمک میکند. این موضوع از دغدغههای اصلی دولتمردان و اقتصاددانان است. از طرفی شفافیت ایجادشده در بورس کالا ممکن است برای برخی ذینفعان غیرشفاف، خوشایند نباشد اما مسیر توسعه این بازار ادامه دارد و نتیجه نهایی آن، ایجاد محیطی منصفانهتر و عادلانهتر برای خریداران و فروشندگان است.
وی تأکید کرد: در چنین فضایی، هزینههای اضافی حذف میشود، قیمتها به تعادل میرسد و اقتصاد مسیر سالمتری را طی میکند. توسعه بورس کالا یکی از ابزارهای مهم رشد اقتصادی در دنیا بهشمار میرود و نباید خود را از این ظرفیت محروم کنیم.
نقره؛ فراتر از یک فلز زینتی
رئیس سازمان بورس با اشاره به جایگاه نقره اظهار داشت: به بازار نقره امیدوارتر هستم، چون نقره نسبت به طلا امتیازهای بیشتری دارد. نقره صرفاً یک فلز زینتی نیست، بلکه کاربردهای گستردهای در صنایع برق، الکترونیک، تجهیزات پزشکی و درمانی دارد. همین موضوع باعث شده است که این فلز از پشتوانه مصرفی قوی برخوردار باشد و بازار تقاضای قابل توجهی، علاوه بر تقاضای سرمایهگذاری برای آن وجود داشته باشد.
وی با قدردانی از تلاش فعالان این حوزه گفت: عبور از مراحل اولیه توسعه این ابزارها دشوار بود، اما امروز که بازار به بلوغ نسبی رسیده، مشخص است که یک گردنه مهم پشت سر گذاشته شده و مسیر توسعه هموارتر شده است.
صیدی ادامه داد: سال گذشته به دلیل عدم اطمینان از نقره قابل عرضه، تصمیم گرفته شد که در حال حاضر صندوقهای نقره در بورس راهاندازی شوند. مس نیز از فلزات جذاب است و میتوان آن را حتی جذابتر از نقره دانست. این فلز بازار داغی در دنیا دارد و با پیشرفت علم، مصارف آن افزایش یافته است. بنابراین، مس نیز میتواند در نقشآفرینی بورس کالا مؤثر واقع شود.
مولدسازی داراییها در مسیر خلق ارزش
مقام مسئول ارشد بازار سرمایه، توسعه ابزارهای ارزی متصل به کالا را یکی از اقدامات مهم پیشروی بورس کالا عنوان کرد و گفت: این ابزارها با همکاری بانک مرکزی در حال شکلگیری است و میتواند به آرامش بازار ارز، کارآمدتر شدن معاملات، اتصال بهتر بازار مالی و اقتصاد واقعی و تقویت تأمین مالی تولید کمک کند؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به پروژه مولدسازی داراییها گفت: اینکه چگونه میتوان داراییهای موجود از جمله ذخایر خزانه بورس کالا در قالب شمش طلا و نقره را به جریان جدید ارزشآفرینی تبدیل کرد، اهمیت ویژه ای دارد که در این مسیر، نقش بورس کالا و نهادهای مالی بسیار کلیدی و تعیینکننده است.
صیدی با تاکید بر اهمیت توسعه بورسهای کالایی افزود: کالاهای استاندارد به دلیل شفافیت و قابلیت درک جهانی، بستر مناسبی برای گسترش فعالیتهای اقتصادی بازار سرمایه ایران در سطح منطقهای و بینالمللی هستند. امیدواریم با افزایش تنوع کالاها، ابزارهای مشتقه و صندوقهای کالایی، شاهد رشد بازار سرمایه، تقویت تولید و توسعه پایدار اقتصاد ایران باشیم.
