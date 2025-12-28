هشدار سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره صدورکارت های جعلی در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: تبلیغات فضای مجازی در خصوص صدور کارتهای پایان خدمت و معافیت سربازی از سوی سازمان وظیفه عمومی مورد تایید نبوده و اینگونه تبلیغات در خصوص صدورکارت ها جعلی بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارند ودر هیچ مرجع اداری و قانونی قابل اعتبار نبوده و این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال این مورد ندارد.
وی گفت: بحث جعل و دسیسه کارتهای پایان خدمت و معافیت سربازی نیز مانند سایر اسناد رسمی کشور همواره مورد توجه جاعلین بوده است که سازمان وظیفه عمومی فراجا با هوشمندسازی کارتهای پایان خدمت و معافیت و برقراری سامانه استعلام سیستمی با اداره گذرنامه و سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی راههای سوء استفاده افراد سودجو را به طور کامل محدود کرده است.
سردار علیدوست بیان کرد: افرادی که برای گریز از قانون در دام افراد سودجو گرفتار شدهاند و بابت دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت مبالغ هنگفتی را پرداخت کردهاند، برای طرح شکایت میبایست به مراجع قضایی مراجعه کرده تا از تداوم این گونه جرمها و کلاهبرداریها جلوگیری کنند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد:تنها مرجع قانونی اطلاع رسانی قوانین و مقررات خدمت سربازی پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.ir و یا در پیام رسان های داخلی سازمان (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی @Khabaresarbazi است و مشمولان و خانوادههای آنان از اعتماد به سایر منابع اطلاع رسانی خودداری کنند.
