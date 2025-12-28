  1. جامعه
  2. انتظامی
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

هشدار سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره صدورکارت های جعلی در فضای مجازی

هشدار سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره صدورکارت های جعلی در فضای مجازی

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره تبلیغ صدورکارت های جعلی در فضای مجازی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: تبلیغات فضای مجازی در خصوص صدور کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی از سوی سازمان وظیفه عمومی مورد تایید نبوده و اینگونه تبلیغات در خصوص صدورکارت ها جعلی بوده و هیچ‌گونه ارزش قانونی ندارند ودر هیچ مرجع اداری و قانونی قابل اعتبار نبوده و این سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این مورد ندارد.

وی گفت: بحث جعل و دسیسه کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی نیز مانند سایر اسناد رسمی کشور همواره مورد توجه جاعلین بوده است که سازمان وظیفه عمومی فراجا با هوشمندسازی کارت‌های پایان خدمت و معافیت و برقراری سامانه استعلام سیستمی با اداره گذرنامه و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی راه‌های سوء استفاده افراد سودجو را به طور کامل محدود کرده است.

سردار علیدوست بیان کرد: افرادی که برای گریز از قانون در دام افراد سودجو گرفتار شده‌اند و بابت دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت مبالغ هنگفتی را پرداخت کرده‌اند، برای طرح شکایت می‌بایست به مراجع قضایی مراجعه کرده تا از تداوم این گونه جرم‌ها و کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد:تنها مرجع قانونی اطلاع رسانی قوانین و مقررات خدمت سربازی پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.ir و یا در پیام رسان های داخلی سازمان (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی @Khabaresarbazi است و مشمولان و خانواده‌های آنان از اعتماد به سایر منابع اطلاع رسانی خودداری کنند.

کد خبر 6705101
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها