۱۹۰ روز تلاش جهادی؛ ۱۵۰۰ خانه کارکنان فراجا آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری با عنوان چرا و چگونه ۱۵۰۰ واحد خانه سازمانی در ۱۹۰ روز، برای اولین بار در ایران، با مدیریت متمرکز و فناوری صنعتی سبک، دارای زیرساخت کامل خدمات شهری و تأسیسات مدرن ساخته شد؟ در سالن همایش‌های مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر فراجا برگزار شد.

سردار حمید اورعی، معاون مهندسی و پدافند غیر عامل فراجا به تشریح محور این نشست پرداخت.

معاون مهندسی و پدافند غیر عامل فراجا، برجسته‌ترین ویژگی این پروژه را «بهینه سازی» دانست و بر انجام اقدامات مطالعاتی دقیق بر مبنای نیازسنجی، پیش و حین ساخت این پروژه اشاره کرد و افزود: اجرای همه ضوابط فنی و اجرایی در این پروژه با رویکرد «حداکثری» لحاظ شده است.

سردار اورعی در خصوص چگونگی ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان انتظامی با نوآوری در مصرف آب و انرژی در مدت ۱۹۰ روز اظهار داشت: در راستای تأمین منازل برای کارکنان فراجا و با دستور فرمانده کل انتظامی کشور «نهضت خانه سازی» در فراجا شدت گرفت.

معاون مهندسی و پدافند غیرعامل فراجا در تشریح جزئیات پروژه تصریح کرد: این پروژه به صورت طرح و اجرا بوده و پیمانکار با دارا بودن صلاحیت‌های لازم پس از بررسی‌های دقیق و بستن قرارداد بر اساس ضوابط فنی و اجرایی کشور کار را آغاز کرد.



وی گفت: در طراحی این پروژه با توجه به محدودیت‌ها و نیازهای کشور، اسکلت فلزی انتخاب شد که مزایای آن سرعت اجرا و صرفه‌جویی در مصرف آب است؛ همچنین هنر مهندسی در این پروژه، استفاده بهینه از حداقل مصالح و رعایت کامل آئین‌نامه‌های رایج کشور بوده است.



این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با کنترل‌های دقیق مهندسان فراجا، طرح تأیید و به مرحله اجرا رسید. نظارت بر اجرای پروژه بر عهده معاونت مهندسی فراجا بود و کلیه ضوابط نظارتی با استفاده از مشاورین ذی‌صلاح در زمینه آزمایشات خاک، بتن، جوش و سایر موارد فنی به صورت سختگیرانه دنبال و اجرا شد؛ پیمانکار کار را به صورت شبانه‌روزی و در سه شیفت انجام می‌داد و ما نیز به طور مستمر با چک لیست‌های جامع بر کیفیت مصالح و اجرای صحیح نظارت داشتیم.



وی افزود: در حالی که پروژه‌های مشابه معمولاً ۳ تا ۶ سال طول می‌کشد این پروژه با تلاش جهادی کارکنان در مدت زمان بسیار کوتاه به بهره‌برداری رسید و حتی در شرایط جنگ ۱۲ روزه متوقف نشد و تنها یک روز در طول این مدت توقف داشت.



سردار اورعی با بیان این‌که کمبود آب و برق با برنامه ریزی لازم بحران ایجاد نشد افزود: با انتخاب مصالح مناسب، مصرف آب به حداقل رسید و مشکلات برق نیز با عزم جدی کارکنان شرکت، به خوبی مدیریت شد.



معاون مهندسی و پدافند غیر عامل فراجا موفقیت این پروژه را مرهون تلاش و روحیه جهادی تمامی عوامل اجرایی و مهندسی فراجا دانست.

وی در پاسخ به سوالی تأمین اماکن مورد نیاز فراجا را از جمله وظایف مهندسی فراجا دانست و گفت: ما نیاز به ساخت اماکن فرهنگی، ورزشی و آموزشی هم در کنار منازل سازمانی داریم.

معاون مهندسی و پدافند غیر عامل فراجا، در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران، استفاده از مصالح کیفی و اجرای دقیق آئین نامه‌های رایج به همراه طراحان زبردست را از جمله ویژگی‌های این طرح دانست و افزود: برای اجرای این پروژه تمام آزمایشات لازم و موارد کنترل کیفیت و موضوعات نظارتی به شکل کامل انجام شد.

سردار اورعی تاکید کرد: عملیات ساخت واحدهای مسکونی فراجا در شهرک ۱۵۰۰ واحدی «یافاطمه‌الزهرا (س)» در حالی رونمایی شد که این طرحی طی ۱۹۰ روز و با بهره‌گیری از سازه‌های فولادی صنعتی به مرحله اجرا رسید، این شیوه ساخت به دلیل سرعت بالا، دقت بیشتر و استحکام مناسب، به‌عنوان جایگزینی کارآمد برای سازه‌های بتنی مطرح شده است.

وی مطرح کرد: این پروژه با هدف بهبود وضعیت مسکن کارکنان فراجا و جبران کمبود چندین ساله منازل سازمانی آغاز شد و واحدها به‌صورت کلید تحویل شامل رنگ، کاغذ دیواری، کابینت، پرده و … آماده واگذاری است.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: همچنین تمام ساختمان‌ها به پنل خورشیدی مجهز شده‌اند تا انرژی مورد نیاز از طریق منابع پاک تأمین شود.

طبق اعلام فراجا، استفاده از سازه‌های فولادی صنعتی علاوه بر سرعت ساخت، مصرف آب را نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است؛ زیرا حذف بتن‌ریزی، بیش از ۵۰۰ لیتر آب شرب در هر متر مربع صرفه‌جویی به همراه دارد. این اقدام بخشی از رویکرد مدیریت منابع آبی و حرکت به‌سوی ساخت‌و ساز نوین محسوب می‌شود.

وی مطرح کرد: این پروژه یافاطمه‌الزهرا (س) در زمینی ۵۷ هزار متر مربعی اجرا شده و این شهرک به‌عنوان نخستین نمونه در کشور با این مقیاس و فناوری ساخته شده است.