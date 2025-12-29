سیدمجتبی علویمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: رعایت استانداردهای ساختمانی و استفاده از مصالح و تجهیزات استاندارد، از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی در کشور است.
وی افزود: در حوزه انرژی، اگر تنها ۱۰ درصد از ساختمانها بتوانند مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را بهدرستی اجرا کنند، حدود ۶۰ درصد از ناترازیهای انرژی کشور قابل جبران خواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به ضرورت آموزشهای بهروز تصریح کرد: آموزش، سنگبنای توسعه است و موضوعاتی مانند انرژی، محیط زیست و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از مباحث اساسی و راهبردی محسوب میشوند.
علویمقدم در پایان بیان کرد: اگر بخش خصوصی در کنار حاکمیت و با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها که از پشتوانه علمی معتبری برخوردارند قرار گیرد، میتوان برنامههای مؤثر و پایداری را در استان اجرا کرد.
نظر شما