به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کلوئی ژائو، نیا داکوستا و گیتا گاندبیر به فهرست دریافتکنندگان جوایز سالانه جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۲۶ اضافه شدند. این مراسم که با عنوان «بزرگداشت موسسه ساندنس: ادای احترام به رابرت ردفورد بنیانگذار» برگزار میشود، به بازیگر و فیلمسازی که این جشنواره را در سال ۱۹۷۸ تأسیس کرد و اوایل امسال درگذشت، ادای احترام خواهد کرد.
هر یک از دریافتکنندگان جدید جوایز ویژهای را برای مشارکت در صنعت سینما دریافت خواهند کرد. ژائو جایزه سالانهای را که توسط گوگل اهدا میشود، دریافت می کند؛ داکوستا جایزه سالانه «ونگارد» برای داستان و گاندبیر جایزه سالانه «ونگارد» برای آثار غیرداستانی را دریافت خواهند کرد. پیش از این اعلام شده بود اد هریس و گیولا گازداگ نیز در مراسم بزرگداشت رابرت ردفورد تجلیل خواهند شد.
این رویداد به پاسداشت تعهد ردفورد به حمایت از فیلمسازان و داستانسرایان مستقل از طریق آزمایشگاهها، دورههای فشرده، کمکهای مالی، بورسیهها و برنامههای موسسه ساندنس برگزار میشود. هدف از این مراسم جمعآوری کمکهای مالی، جمعآوری پول برای ادامه میراث این بازیگر فقید و ماموریت موسسه است.
از دیگر مهمانان ویژه و شرکتکنندگان در مراسم اهدای جوایز میتوان به ایمی ردفورد، آوا دوورنی، ایتن هاوک، دیوید لاوری و تسا تامپسون اشاره کرد.
این مراسم جمعآوری کمکهای مالی در روز دوم جشنواره در ۲۳ ژانویه در هتل گرند هایت دیر ولی در پارک سیتی، یوتا برگزار میشود.
پیش از این اعلام شده بود به افتخار ردفورد، بازیگر بزرگ و کارگردان برنده اسکارکه سپتامبر در ۸۹ سالگی درگذشت، ساندنس نمایش ویژهای از فیلم «قهرمان اسکی» محصول ۱۹۶۹ را برگزار خواهد کرد. این فیلم نخستین فیلم مستقل ردفورد به عنوان یک پروژه شخصی بود که به نقطه آغاز شکلگیری موسسه و جشنواره فیلم ساندنس بدل شد.
این جشنواره از ۲۲ ژانویه تا یکم فوریه (۷ تا ۱۳ بهمن) در پارک سیتی و سالت لیک سیتی برگزار میشود. برنامههای جشنواره در خانه از ۲۹ ژانویه تا یکم فوریه به صورت آنلاین برای مخاطبان در آمریکا در دسترس خواهد بود. امسال آخرین سال برگزاری جشنواره در پارک سیتی، خانه قدیمی آن، خواهد بود و این جشنواره از سال ۲۰۲۷ به کلرادو منتقل میشود.
