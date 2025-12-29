به گزارش خبرگزاری مهر، افشین زمانی گفت: استاندارد ملی کابل‌ها شامل تله‌کابین و تله‌سیژ از یکم فروردین‌ماه ۱۳۹۳ مشمول استاندارد اجباری شده و بهره‌برداری از این مراکز بدون دریافت تأییدیه استاندارد، ممنوع است.

وی در مصاحبه با سیما افزود: ۶ خط تله‌کابین در استان تهران تحت بازرسی قرار دارند که به علت صادر نشدن گواهی ایمنی، فعلاً مجاز به فعالیت نیستند.

معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد استان تهران ادامه داد: همچنین ۱۰ خط تله‌سیژ در استان وجود دارد که از این تعداد، ۵ خط با دریافت و تأیید گواهی ایمنی مجاز به فعالیت هستند و ۵ خط دیگر در حال بازرسی قرار دارند و تا زمان اخذ تأییدیه ایمنی، اجازه خدمت‌رسانی به مردم را نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: خطوط تله‌سیژ مجاز به فعالیت شامل مراکز تفریحی ارم، دربند، دربندسر و توچال است.

به گفته زمانی، مراکز دارای گواهی ایمنی موظف‌اند برای اطلاع شهروندان، گواهی استاندارد را در معرض دید عموم قرار دهند.