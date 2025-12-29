به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی در این همایش با تبریک روز پتروشیمی به فعالان این عرصه، صنعت پتروشیمی را پیشران اقتصاد ملی برشمرد و گفت: صنعت نفت و پتروشیمی سهم ۲۵ درصدی در تولید ناخالص ملی دارند و نقش بی‌بدیلی در ارزآوری و اشتغال‌زایی کشور ایفا می‌کنند. با توجه به رقابت فشرده در کشورهای همسایه، نوسازی و سرمایه‌گذاری مجدد در این حوزه یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حتمی برای حفظ جایگاه اقتصادی ایران است.

وی با اشاره به اقدامات عملیاتی بانک تجارت در سال جاری افزود: ما برای پایان سال جاری، یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در قالب‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در همین راستا، انتشار اوراق مرابحه ارزی برای ۷ مجموعه پتروشیمی با تمرکز بر هلدینگ خلیج فارس در دستور کار است که ۱۵۰ میلیون دلار آن در هفته‌های گذشته اجرایی شده و مابقی نیز تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل همچنین به توافق ارزشمند اخیر در حوزه میدان نفتی فروزان و مجموعه ان‌جی‌ال (NGL) اشاره کرد و گفت: این توافق مقدمات سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری دیگری را فراهم می‌کند که مستقیماً بر تامین خوراک و توسعه صنایع پتروشیمی اثرگذار خواهد بود.

وی به معرفی ابزارهای جدید بانک تجارت برای عبور از محدودیت‌های تامین مالی اشاره و اعلام کرد: گواهی سپرده خاص ارزی ابزاری جدید که ظرف ۱۰ روز آینده ضوابط آن ابلاغ خواهد شد، امکان مشارکت مستقیم سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مشخص پتروشیمی را فراهم می‌کند. ابزار پیش‌فروش ارز که این طرح به شرکت‌های صادرات‌محور اجازه می‌دهد قبل از تحقق صادرات، منابع ارزی مورد نیاز برای نهایی کردن پروژه‌های توسعه‌ای خود را دریافت کنند.

مدیرعامل بانک تجارت در ادامه افزود: ما در کنار صندوق توسعه ملی، آماده‌ایم تا سقف ۲ میلیارد دلار از منابع و ظرفیت‌های نهادهای سرمایه‌گذاری را برای ارتقای تولید و توسعه اقتصادی کشور به کار بگیریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ بازدهی پروژه‌های پتروشیمی در ایران به گونه‌ای است که سرمایه اولیه ظرف کمتر از ۳ سال بازگشت دارد. بانک تجارت متعهد است با ارائه ابزارهای تعهدی و نوین، فرصت‌های بی‌نظیر این صنعت را به ارزش‌افزوده و رفاه برای مردم ایران تبدیل کند.

معصومه آقاپور مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی نیز با قدردانی از نگاه حمایتی مدیرعامل و بانک تجارت به‌عنوان بانک عامل و تخصصی در زمینه ارائه خدمات به فعالان صنعت پتروشیمی در کشور گفت: استفاده از ابزارهای نوین مالی در صنعت کشور، مسیر تامین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی را کوتاه‌تر خواهد کرد. در بازار سرمایه نیز مجوزهای لازم در حال نهایی شدن بوده و تضامین بانکی و همراهی بانک مرکزی و بانک‌های فعال در صنعت پتروشیمی، می‌تواند زمینه جذب سرمایه و هدایت آن به پروژه‌های ارزی مولد را فراهم کند.

حسن عباس‌زاده معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن تقدیر از حمایت و عملکرد بانک تجارت در پروژه‌های پتروشیمی کشور به انتشار اوراق مرابحه ارزی اشاره کرد و گفت: با همکاری بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک تجارت، اقدامات لازم انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شد که می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد.