به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های شبکه توزیع محتوای آروان‌کلاد نشان می‌دهد که در شب یلدا سنت‌های اصیل ایرانی مستحکم‌تر از هر شب دیگری برپا شد و با دوری از فضای آنلاین و کاهش ۶ درصدی ترافیک نسبت به شب‌های دیگر، سایت‌های ایرانی ترافیک و بازدید کم‌تری را تجربه کردند. هرچند درصد افت کلی ترافیک چشم‌گیر نیست، دامنه‌های بررسی شده به تفکیک موضوع کسب‌وکار اعداد جذاب‌تری برای ارایه دارند.

این گزارش حاصل بررسی ترافیک ۴۰ دامنه بر اساس رنکینگ CrUX* است که از CDN آروان‌کلاد استفاده می‌کردند و برای محرمانگی از نام بردن دامنه‌ها خودداری کردیم.

سایت‌های خرده‌فروشی و سفارش آنلاین غذا در شب یلدا با استقبال خوب کاربران ایرانی مواجه شدند و سایت‌های مالی مانند رمزارزها یا سایت‌های بانکی با کم‌ترین تغییر در صف پربازدیدترین سایت‌ها در طولانی‌ترین شب سال ماندند.

پرطرفدارهای یلدایی

برخی سایت‌ها مانند خرده‌فروشی‌ها، سفارش آنلاین غذا و فروشگاه‌های آنلاین بازدید و ترافیک بیش‌تری را در شب یلدا تجربه کردند. این نوع سایت‌ها مرتبط با ماهیت خود بازدیدی ۹۰ درصد (۱.۹ برابر) بیش‌تر از زمان مشابه در هفته قبل از یلدا را تجربه کردند و مشخص شد خانواده‌های ایرانی برای گرم نگه داشتن کانون خانواده در این شب دیرینه، سفارش آنلاین محصولات مورد نیاز و چیزهای جانبی را ترجیح می‌دهند. هرچند می‌تواند نشان‌دهنده فرار مردم از ترافیک یلدایی خیابان‌ها یا موفقیت کمپین‌های تخفیف و فروش یلدایی این سایت‌ها نیز باشد. جالب است بدانید در یلدای سال گذشته این سایت‌ها با کاهش ترافیک روبه‌رو بودند.

سفارش‌های آنلاین غذا نیز در شب یلدا با رشد ۲۵ درصدی ترافیک و بازدید کاربران همراه شد که در سال گذشته رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده بود.

فینتک پای ثابت شب‌های ایرانی

برخی کسب‌وکارها در شب یلدا بازدید خاصی نداشتند یا حتی با افت چشم‌گیری نسبت به روزهای عادی مواجه شدند؛ مانند کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های سلامت، خودرو، آموزشی یا گردشگری.

کسب‌وکار درصد کاهش فرهنگی - تفریحی ۸٪ مالی - بانکی ۹٪ اعتباری ۹٪ آموزشی ۳۱٪ گردشگری ۴۴٪ خودرو ۴۴٪ سلامت ۴۵٪

سایت‌های مالی و بانکی، شامل سایت‌های رمزارز، طلافروشی‌های آنلاین، بیمه و بانک هم ترافیک و بازدید خود را در شب یلدا حفظ کردند. این بدان معناست که فینتک جای خود را در بین کاربران باز کرده و حتا در این بازه زمانی اهالی حساب و کتاب از چک کردن آن دست نکشیدند.

همان‌طور که در جدول بالا مشخص است، سایت‌هایی که هنوز در شب یلدا نیز پرطرفدار بودند، به ترتیب سایت‌های فرهنگی - تفریحی، مالی - بانکی و اعتباری بودند.

پی‌نوشت: نمره CrUX به‌طور عمده بر اساس عملکرد واقعی وب‌سایت در دستگاه‌های مختلف و در وضعیت واقعی به دست می‌آید. این نمره با استفاده از معیارهای Core Web Vitals (LCP, FID, CLS) و هم‌چنین داده‌های رفتار کاربران و تجربه تعاملات کاربری محاسبه می‌شود. در نهایت، این نمره به مدیران وب‌سایت‌ها کمک می‌کند تا بهبودهایی در عملکرد و تجربه کاربری ایجاد کنند.