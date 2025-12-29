واکنش وزیر علوم به اتهامات نامزدها در مجمع فدراسیون ورزش دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی در شرایطی بعدازظهر امروز دوشنبه (۸ دی) برگزار شد که برخی نامزدها در زمان ارائه برنامههای خود صحبتهایی در مورد غیرقانونی بودن مجمع و برخی اقدامات شائبه برانگیز در حضور وزیر علوم مطرح کردند.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم در مجمع انتخابات فدراسیون ورزش ملی دانشگاهی با اشاره به روند برگزاری این انتخابات اظهار داشت: عدم حضور در مسابقات یونیورسیاد به دلیل جنگ ۱۲ روزه بوده اما تا جایی که اطلاع دارم، دقت فراوانی صورت گرفته تا این انتخابات بهصورت شفاف، قانونی و اخلاقی برگزار شود. ظاهراً برای نخستین بار است که انتخابات بر اساس آییننامه مشخص برگزار میشود.
وی افزود: در دوره خدمتی که در حال سپری شدن است، یکی از محورهایی که توجه ویژهای به آن شده، گسترش ورزش همگانی بوده است. هرچند مأموریت اصلی وزارت علوم تربیت قهرمان نیست، اما توجه به توسعه ورزش از اهداف اصلی من بوده، چرا که ورزش همگانی کمهزینهترین راه برای حفظ سلامت دانشگاهیان و ایجاد نشاط در فضای دانشگاههاست.
وزیر علوم ادامه داد: در این راستا بارها با آقای حبیبا درباره توانمندی دانشجویان و ارتقای ورزش در دانشگاهها گفتوگو کردهایم و برنامههایی را مورد بحث قرار دادهایم که قضاوت درباره نتایج آن بر عهده شماست. به نظر میرسد وضعیت ورزشهای دانشگاهی نسبت به گذشته بهبود یافته است.
سیمایی صراف با اشاره به برنامههای ارائهشده از سوی نامزدها گفت: کاندیداهای محترم برنامههای خوبی ارائه کردند و طبیعی است که هیچ فردی بدون برنامه مسئولیتی را نپذیرد. با این حال، برنامهها باید عملیاتی باشند. اگر برنامهها بیش از حد آرمانی باشند، عملاً امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت، اما اگر با انتخاب گامهای کوچک و آغاز از اقدامات شدنی حرکت کنیم، میتوان به موفقیتهای قابل توجهی دست یافت.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی ورزش دانشگاهی تصریح کرد: متأسفانه منابع مالی ورزش، بهویژه از نظر اعتبارات، وضعیت مطلوبی ندارد، اما بسترهای قانونی وجود دارد که بتوان اتکای صرف به بودجهها و اعتبارات رسمی دولتی را کاهش داد.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر گسترش رویدادهای ورزشی بیندانشگاهی است و علاقهمندیم به سمت ارتقای توانمندیهای دانشجویان نخبه ورزشی حرکت کنیم تا شاهد حضور مؤثر و کیفی دانشجویان در کاروانهای ورزشی باشیم. همکاری فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی با وزارت ورزش و جوانان میتواند یکی از برنامههای موفق و مؤثر در تقویت ورزش دانشگاهی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از همه مهمتر، باید از ظرفیت مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی برای علمیکردن مقوله ورزش استفاده شود. همچنین گسترش فضاهای ورزشی ضرورت دارد و در حوزه عدالت جنسیتی، بهویژه در دانشگاههای دخترانه، وضعیت رضایتبخش نیست و امیدوارم به این موضوع توجه کافی شود.
سیمایی صراف اظهار داشت: این مجمع و انتخابات برای من اهمیت زیادی داشت و علاقهمند به حضور کامل در این نشست بودم، اما متأسفانه برخی گرفتاریها مانع شد. با این حال برای همه کاندیداها آرزوی موفقیت دارم و معتقدم همه شما شایستگی لازم را دارید.
