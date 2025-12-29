  1. اقتصاد
استعفای دوباره فرزین تکذیب شد

پیگیری‌ها از بانک مرکزی حاکی است، موضوع استعفای فرزین از ریاست کلی بانک مرکزی در روزهای پایانی آذر مطرح شده و موضوع جدیدی نیست و طی امروز هم اتفاق جدیدی در این باره رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر پیگیری‌ها از بانک مرکزی حاکی است، موضوع استعفای محمد رضا فرزین از ریاست کلی بانک مرکزی در روزهای پایانی آذر مطرح شده و موضوع جدیدی نیست و طی امروز هم اتفاق جدیدی در این باره رخ نداده است.

مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی هم امروز از جلسه حال حاضر تیم اقتصادی دولت با حضور فرزین و وزرای اقتصادی دولت در بانک مرکزی خبر داد.

وی گفت: پیرو تاکید رئیس‌جمهور محترم و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در خصوص سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم، هم‌اکنون ادامه این جلسات در بانک مرکزی در حال برگزاری است. نتایج حاصل از این جلسات بزودی در دولت جمع‌بندی و اطلاع رسانی می‌شود

