«همتی» با نظر خبرگان حوزه بانکی و رای اعتماد دولت، رئیس بانک‌ مرکزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: فرآیند انتخاب عبدالناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد دولت به وی نهایی شد.



وی ۳ محور را برای برنامه‌های خود اعلام کرده است:

۱. مهار تورم

۲. کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی

۳. مدیریت ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت

