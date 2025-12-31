  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

«همتی» با نظر خبرگان حوزه بانکی و رای اعتماد دولت، رئیس بانک‌ مرکزی شد

«همتی» با نظر خبرگان حوزه بانکی و رای اعتماد دولت، رئیس بانک‌ مرکزی شد

عبدالناصر همتی، در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: فرآیند انتخاب عبدالناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد دولت به وی نهایی شد.

وی ۳ محور را برای برنامه‌های خود اعلام کرده است:
۱. مهار تورم
۲. کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی
۳. مدیریت ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت

کد خبر 6708544
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها