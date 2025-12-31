«همتی» با نظر خبرگان حوزه بانکی و رای اعتماد دولت، رئیس بانک‌ مرکزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: فرآیند انتخاب عبدالناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد دولت به وی نهایی شد.
وی ۳ محور را برای برنامههای خود اعلام کرده است:
۱. مهار تورم
۲. کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی
۳. مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت
عبدالناصر همتی، در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.
