رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ تصمیمی در دفاع از معیشت مردم بود

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از چند روز بررسی کلیات بودجه در صحن کمیسیون تلفیق، این لایحه به رأی گذاشته شد که در نهایت با ۳۲ رأی مخالف و ۹ رأی موافق رد شد.
وی افزود: با توجه به فضای موجود، احتمال بسیار زیاد دارد که فردا کلیات بودجه در صحن علنی مجلس نیز مطرح شود و اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کنند. در این صورت، لایحه بودجه به دولت ارجاع داده میشود تا طبق قانون ظرف مدت پنج روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه اصلاحشده را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین دلایل رد کلیات بودجه را عدم شفافیت در منابع و نبود توازن میان منابع و مصارف عنوان کرد و گفت: در این لایحه برنامه مشخص و قابل اتکایی برای مهار تورم پیشبینی نشده بود، در حالی که کنترل تورم باید یکی از اولویتهای اصلی بودجه باشد.
خنفری با تأکید بر وضعیت معیشتی مردم تصریح کرد: افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان هیچ تناسبی با نرخ واقعی تورم ندارد. کارمندان و کارگران از اقشار آسیبپذیر جامعه هستند که در سالهای اخیر بیشترین آسیب را از تورم متحمل شدهاند و این موضوع در بودجه بهدرستی دیده نشده است.
وی بیان کرد: رد کلیات بودجه تصمیمی در راستای منافع ملت و دفاع از معیشت مردم بود و نمایندگان مجلس با این رأی، دولت را به اصلاح جدی ساختار بودجه و توجه واقعی به اقتصاد و زندگی مردم فراخواندند.
