واژگونی خودرو در جاده گرمسار - قم ۳ مصدوم برجای گذاشت

سعید مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، عصر روز دوشنبه وقوع یک سانحه واژگونی خودرو در کیلومتر ۳۵ محور گرمسار قم به مرکز هلال‌احمر استان سمنان اطلاع داده شد.

وی همچنین تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی پایگاه شهید سلیمانی برای انجام عملیات نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گرمسار افزود: این سانحه که منجر به واژگونی یک دستگاه خودروی ریو شد، سه نفر مصدوم داشت.

مجیدی ادامه داد: امدادگران پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه پزشکی و امدادی، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند تا روند درمان آنها پیگیری شود.

وی ضمن اشاره به پایان عملیات امداد و نجات، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده و ترافیک، ضمن رعایت سرعت مجاز، احتیاط لازم را در سفرهای بین‌شهری داشته باشند.