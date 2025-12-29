  1. استانها
  2. سمنان
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳

واژگونی خودرو در جاده گرمسار - قم ۳ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی خودرو در جاده گرمسار - قم ۳ مصدوم برجای گذاشت

گرمسار- رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گرمسار گفت: در پی واژگونی یک خودروی ریو در جاده گرمسار به قم،سه نفر در این حادثه مصدوم شدند.

سعید مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، عصر روز دوشنبه وقوع یک سانحه واژگونی خودرو در کیلومتر ۳۵ محور گرمسار قم به مرکز هلال‌احمر استان سمنان اطلاع داده شد.

وی همچنین تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی پایگاه شهید سلیمانی برای انجام عملیات نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گرمسار افزود: این سانحه که منجر به واژگونی یک دستگاه خودروی ریو شد، سه نفر مصدوم داشت.

مجیدی ادامه داد: امدادگران پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه پزشکی و امدادی، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند تا روند درمان آنها پیگیری شود.

وی ضمن اشاره به پایان عملیات امداد و نجات، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده و ترافیک، ضمن رعایت سرعت مجاز، احتیاط لازم را در سفرهای بین‌شهری داشته باشند.

کد خبر 6706674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها