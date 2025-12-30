سروری: سالمندان کنشگران اجتماعی مؤثر در مدیریت محله هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری نایبرئیس شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر امروز درباره حضور در رقابتهای «نشاط سالمندی» تحت عنوان «سایت مستدام» با اشاره به تجربه حضور خود در جمع جهان دیدگان و سالمندان اظهار کرد: دیروز توفیق حضور در یک همایش بسیار نشاطانگیز را داشتم؛ همایشی که سال گذشته با مشارکت ۷۰ هزار نفر از سالمندان شکل گرفت و امسال بناست این عدد به ۱۳۰ هزار نفر در سطح محلات شهر تهران برسد.
وی افزود: تحقق چنین مشارکتی بدون حضور فعال خود سالمندان امکانپذیر نیست. این اتفاق نتیجه شکلگیری کانونهای محلی در سراسر شهر است که با محوریت هیئتامنای محلات فعالیت میکنند. این هیئتها مسئول سرکشی به سالمندان، برنامهریزی برای آنان و ایجاد بسترهای مشارکت اجتماعی هستند و خوشبختانه آثار مثبت این رویکرد در محلات کاملاً مشهود است.
نایبرئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه نقش سالمندان در هیئتامنای محلات پررنگ و تأثیرگذار است، تصریح کرد: ما امروز شاهد آن هستیم که سالمندان نهتنها دریافتکننده خدمات، بلکه بازیگران اصلی و کنشگران اجتماعی مؤثر در مدیریت محله هستند.
سروری با تأکید بر نگاه جامع به مفهوم نشاط سالمندی گفت: نشاط سالمندی صرفاً به معنای تفریح و سرگرمی نیست؛ بلکه احساس مفید بودن، حضور فعال در اجتماع، دسترسی آسان به خدمات شهری، امنیت روانی و اجتماعی و حفظ ارتباط با محله و شهر از مؤلفههای اصلی نشاط در دوران سالمندی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در مدیریت شهری ششم که محصول همکاری شورای شهر و شهرداری تهران است، طی چهار سال گذشته تلاش شده نگاه به سالمندان از رویکرد صرفاً حمایتی به سمت رویکرد مشارکتمحور و توانمند ساز تغییر کند. توسعه فضاهای محلهمحور، گسترش سراهای محله، خانههای سلامت و فضاهای فرهنگی و اجتماعی این امکان را فراهم کرده است که سالمندان در نزدیکی محل زندگی خود در فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.
نایبرئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این سیاست از سالها قبل و در طول مدیریت آقای قالیباف شکل گرفت و در دوره فعلی تشدید شد. رویکرد ما این بوده که به جای هدایت مردم به سمت مراکز خدماتی، خدمات را به محلات و نزدیک به محل زندگی شهروندان، بهویژه سالمندان، منتقل کنیم.
سروری با اشاره به استفاده از تجربه و دانش سالمندان در مدیریت محلی گفت: امروز در بسیاری از محلات، از ظرفیت سالمندان در قالب شوراهای محلی، فعالیتهای داوطلبانه و برنامههای انتقال تجربه استفاده میشود، چرا که سالمندان صرفاً مصرفکننده خدمات نیستند، بلکه سرمایههای اجتماعی ارزشمند شهر محسوب میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه مناسبسازی شهری اشاره کرد و افزود: هرچند این اقدامات هنوز کامل نیست، اما روند مناسبی در حوزه مناسبسازی معابر، بوستانها و فضاهای عمومی آغاز شده است و باید با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد تا سالمندان بتوانند با امنیت و آرامش بیشتری در سطح شهر تردد کنند.
نایبرئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تهران هنوز تا تبدیل شدن به شهری دوستدار سالمند فاصله دارد، گفت: باید صادقانه بگویم که در مسیر پیش رو، هنوز تا قله خدمات فاصله طولانی داریم. تهران دوستدار سالمند نیازمند برنامهریزی منسجمتر، هماهنگی نهادی بیشتر و شنیدن دقیقتر صدای خود سالمندان است؛ اما آنچه امروز آغاز شده، شروع یک مسیر درست است که باید با مشارکت مردم و نهادهای شهری تقویت شود.
سروری در پایان تأکید کرد: نشاط سالمندی موضوعی لوکس یا حاشیهای نیست، بلکه یکی از شاخصهای اصلی بلوغ مدیریت شهری است. اگر شهری بتواند برای سالمندان خود امنیت، احترام و نشاط فراهم کند، قطعاً برای کودکان، جوانان و همه شهروندان آیندهای بهتر خواهد ساخت.
