نگاه به نشاط سالمندی فراتر از برنامه‌های مقطعی شده است

نایب رئیس شورای شهر تهران نشاط سالمندی را شاخصی برای بلوغ مدیریت شهری دانست و تاکید کرد؛ در دوره ششم مدیریت شهری موضوع نشاط سالمندی فراتر از برنامه‌های مقطعی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران صبح امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ در حاشیه افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی نشاط سالمندی با تقدیر از عملکرد اداره کل سلامت شهرداری تهران در برگزاری این رویداد گفت: نشاط سالمندی فراتر از تفریح‌های مقطعی است و باید با احساس مفید بودن، مشارکت اجتماعی، امنیت روانی و دسترسی آسان به خدمات شهری همراه باشد.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر افزود: در چهار سال گذشته تلاش شد نگاه به سالمندان از رویکرد صرفاً حمایتی به رویکردی مشارکت‌محور و توانمند ساز تغییر کند و بستر حضور فعال سالمندان در محلات فراهم شود.

سروری توسعه فضاهای محله‌محور را از مهم‌ترین اقدامات این دوره دانست و گفت: فعالیت روزانه ۳۵۲ سرای محله در سطح شهر تهران، امکان مشارکت سالمندان در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را در نزدیکی محل زندگی آنان فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به زیرساخت‌های ورزشی شهر تهران تصریح کرد: امروز بیش از ۱۰۰۰ مکان ورزشی در سطح شهر تهران در اختیار شهروندان قرار دارد که شامل مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده، ۴۰۰ زمین چمن محلی و ۷۰ مجموعه آبی است و این فضاها نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روانی سالمندان ایفا می‌کنند.

سروری توجه به سلامت جسم و روان، اجرای برنامه‌های ورزش همگانی و آموزش‌های سلامت را از دیگر محورهای مهم مدیریت شهری در این حوزه برشمرد و گفت: سالمندان فقط دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه کنشگران اجتماعی موثرند و باید از تجربه و دانش آن‌ها در اداره محلات بهره گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی خاطرنشان کرد: هرچند مسیر پیش‌رو هنوز طولانی است، اما اقدامات انجام‌شده نشان‌دهنده آغاز یک مسیر درست برای افزایش امنیت و آرامش سالمندان در شهر است.

سروری در پایان تأکید کرد: نشاط سالمندی یک موضوع حاشیه‌ای یا لوکس نیست، بلکه شاخص بلوغ مدیریت شهری است و اگر شهری بتواند برای سالمندان خود امنیت، احترام و نشاط فراهم کند، آینده‌ای بهتر برای همه شهروندان رقم زده است.

