به گزارش خبرنگار مهر، یحیی غدار، دبیرکل مجمع جهانی حمایت از مقاومت، در نشست تخصصی «تبیین روایتها و پاسخ به شبهات جنگ ۱۲ روزه» اظهار کرد: در محور مقاومت و مجمع جهانی حمایت از مقاومت، نمایندگانی از ۸۷ کشور در پنج قاره حضور دارند که این مسئله نشاندهنده ظرفیت و اهمیت نیروی مقاومت از منظر میدانی و فیزیکی است.
وی ادامه داد: ما وارد نبردی شدهایم که شاید بسیاری هنوز برداشت دقیقی از مفهوم و ماهیت مقاومت نداشته باشند.
دبیرکل مجمع جهانی حمایت از مقاومت افزود: ما در این مجمع با ایدئولوژیها، عقاید و ایدههای متنوع حضور داریم و صرفنظر از تفاوتهای اعتقادی، تلاش میکنیم خدمتی صادقانه به جبهه مقاومت ارائه دهیم.
غدار با اشاره به نقش کشورهای همپیمان گفت: کشورهایی مانند چین و روسیه، با وجود همراهی سیاسی، هنوز نتوانستهاند بهصورت عملی در عرصه مقاومت نقشآفرینی کنند.
وی تأکید کرد: مسئولیت سنگینی بر دوش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ چرا که ایران حمایت و پشتیبانی جریان مقاومت را بر عهده دارد.
دبیرکل مجمع جهانی حمایت از مقاومت تصریح کرد: در تجاوز آشکاری که علیه ایران، غزه و یمن صورت گرفت، رژیم متجاوز بهخوبی دریافت که توان اقدام مؤثر علیه ایران را ندارد.
غدار با استناد به فرمایش امام علی (ع) گفت: امتی که ذلت را بپذیرد، به نابودی کشیده میشود. ما باید هوشیار باشیم و بدانیم دشمنان برای نابودی ملتها هیچ خط قرمزی ندارند؛ از اینرو حمایت و پشتیبانی از ایران یک ضرورت است، چرا که جمهوری اسلامی ایران پشتوانه اصلی مقاومت به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بهدنبال صلحی عادلانه هستیم، افزود: رژیم و غری تحت عنوان حقوق بشر، مرتکب جنایت میشوند. ما باید در چارچوب قوانین بینالمللی حرکت کنیم و این واقعیت را یادآور شویم که رژیم صهیونیستی برخلاف منشور سازمان ملل متحد عمل میکند.
دبیرکل مجمع جهانی حمایت از مقاومت در پایان خاطرنشان کرد: باید در تمام عرصههایی که نیروهای مقاومت حضور دارند، از آنها حمایت همهجانبه صورت گیرد.
