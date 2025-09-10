بیانیه پایانی کنفرانس وحدت: گفتگوی نخبگانی و همبستگی ایمانی تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه پایانی سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی تاکید شده است: بایسته است امت اسلامی با تقویت فرهنگ گفت‌وگوی نخبگانی، تألیف قلوب همگانی، و عقلانیت نقاد و همگرایی میدانی، بصیرت جمعی، هوشیاری تاریخی و همبستگی ایمانی را تقویت کند و راه نفوذ جریان‌های تفرقه‌افکن را مسدود سازد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» (أنبیاء/۹۲)

سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی هم‌زمان با هزاروپانصدمین سالگرد ولادت با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۱۵ تا ۱۷ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ در تهران با عنوان «پیامبر رحمت و وحدت امت» و با حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، مقامات عالی رتبه، عالمان و اندیشمندان برجستۀ جهان اسلام برگزار گردید و از ۳۵۰ شخصیت برجسته علمی از کشورهای جهان میزبانی کرد.

ارائه ۴۰۰ مقاله علمی پژوهشی و عرضه ۲۰۰ سخنرانی مجازی، بر شکوه سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی افزود.

این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که جهان اسلام در اندوهی عمیق برخاسته از تجاوزات، اشغالگری و جنایت‌های سبعانۀ رژیم غاصب صهیونیستی به سر می‌برد. حملات پی‌درپی به سرزمین‌های اسلامی، ترور رهبران و فرماندهان مقاومت، قتل‌عام مردم بی‌گناه، توسعه اراضی اشغالی و نیز حمایت همه‌جانبۀ آمریکا و دولت‌های غربی از این رژیم غاصب، بیش از پیش ماهیت خصمانه آن در برابر امت اسلامی را آشکار ساخت. در چنین وضعیتی، ضرورت اتحاد، همگرایی و همبستگی امت اسلامی برای توقف تجاوزات و تحقق ارزش‌ها و اهداف مشترک بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

بازگشت به سیرۀ رحمانی پیامبر اکرم «صلی‌الله علیه و آله» که اسوۀ اخلاق متعالی و نماد صلح و برادری است؛ تنها راه تحقق عدالت، صلح پایدار و انسجام امت اسلامی است. بر همین اساس، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی را با موضوع "پیامبر رحمت و اتحاد امت اسلامی" و با تأکید بر آموزه‌های آن حضرت برگزار کرد.

در بیانیۀ پایانی کنفرانس، شرکت‌کنندگان بر نکات ذیل تأکید کردند:

نظریه «وحدت اسلامی» بر پایه منجزیت در مشترکات برگرفته از مفاهیم قرآنیِ ولایت الهی، اطاعت نبوی، امت یگانه، چنگ به ریسمان الهی، اصلاح ذات بین اعتدالی، اخوت ایمانی و ترک نزاع شیطانی و نیز معذّریت در اختلافات بر مبنای اصولِ جواز اجتهاد در فروعات، رعایت اخلاق اختلافات، و احترام متقابل به اعتقادات استوار است.

امروز «وحدت اسلامی» در میدان عمل نیز ضرورتی انکارناپذیر گردیده و اجماع کشورهای اسلامی بر لزوم پایبندی و التزام به آن در حال شکل‌گیری است. پس از برگزاری نزدیک به چهل کنفرانس، امروز شاهدِ برپایی کنفرانس‌های وحدت اسلامی با عناوین مشابه در کشورهای اسلامی هستیم و جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری نیست که پرچم وحدت را برافراشته و بر آن تأکید دارد. امروز گفتمان تقریب و وحدت اسلامی در کشورهای مختلف بر گفتمان تکفیر و فرقت غلبه یافته است. این یک فرصت استثنایی در جهان اسلام است که مکاتب مختلف اسلامی، با استفاده از عقلانی‌ترین مفاهیم، در کنفرانس‌های مختلف، بیانیه مشترک صادر می‌کنند. باید آن را پاسداشت و از دولت‌های کشورهای اسلامیِ پیشتاز تقدیر کرد و از دستاوردهای گرانسگ آن صیانت نمود و تمدن نوین اسلامی را به کمک همه کشورهای اسلامی به منصه ظهور رسانید.

پرورش شخصیت‌های معتدل، خردورز، دوراندیش و فارغ از تعصبات کور و خشونت‌های بی‌منطق، رسالتی بنیادین و خطیر بر دوش علمای ربانی، نخبگان دینی و متفکران جهان اسلام است. اعتدال به معنای استواری بر صراط مستقیم، وفاداری به حقیقت و گشودگی نسبت به گفت‌وگو، همزیستی و تعامل سازنده است که علمای دین و صاحبان اندیشه با بازخوانی عقلانی و اخلاقیِ تعالیم وحیانی، چهرۀ حقیقی اسلام را به‌عنوان دین رحمت، کرامت انسانی، عدالت و صلح پایدار به جهانیان معرفی می‌کنند. آنان با برجسته‌ساختن فضیلت‌های اسلامی، تبیین عقلانیت، زدودن خرافه‌ها و تحریف‌ها، و مقابله با قرائت‌های افراطی و تکفیری، مسیر تقریب، همگرایی و برادری ایمانی را هموار می‌سازند. در این مسیر، نخبگان دینی بر اخلاق گفت‌وگو، مدارای حکیمانه، تألیف قلوب، و تقویت عقلانیت نقاد و اجتهادی تأکید می‌ورزند تا امت اسلامی بتواند از ورای تکثر مکاتب و سنت‌های فکری، به افق‌های نوینی از وحدت معنوی و هم‌افزایی تمدنی دست یابد. این مهم، سنگ‌بنای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و بستری برای عبور از بحران‌های کنونی و مقابله با پروژه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است.

خانواده در منطق اسلام، «کانون حیات انسانی و پاسدار ارزش‌های الهی و اخلاقی» است؛ جایگاهی که در آن محبت، ایمان، مسئولیت‌پذیری و روح تعاون به نسل‌ها منتقل می‌گردد. در این منظومه، خانواده مکتب نخست تربیت، پرورش شخصیت متعادل و شکوفا کنندۀ استعدادهای انسانی است و همواره به‌عنوان «حصن حصین» در برابر امواج سهمگین فتنه‌ها و آسیب‌های اجتماعی شناخته شده است. تحکیم بنیان خانواده، حمایت همه‌جانبه از جوانان در برابر تهاجمات فرهنگی و انحرافات اخلاقی، و انتقال روحیه «برادری ایمانی، همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری مدنی» به نسل‌های آینده، ضرورتی بنیادین برای تداوم حیات امت اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی است. در این میان، جهان غرب با ترویج «لیبرالیسم فردگرایانه» بنیان خانواده را به سود لذت‌گرایی، فردمحوری و آزادی‌های بی‌حد و مرز تضعیف کرده است که خانواده را به نهادی شکننده و قراردادی صرف فرو کاسته و پیوندهای عاطفی و مسئولیت‌های اجتماعی آن را از هم گسسته است. در برابر آن، اسلام با تأکید بر «پیوند مقدس ازدواج، جایگاه والای والدین، کرامت فرزندان و نقش بنیادین خانواده در سعادت دنیوی و اخروی» الگوی متعالی و پایداری را عرضه می‌کند که هم سعادت فرد و هم سلامت جامعه را تضمین می‌نماید.

فتنه‌افکنی و برافروختن آتش اختلاف، خطرناک‌ترین ابزار دشمنان برای تضعیف و درهم شکستن وحدت امت اسلامی است. قرآن کریم از فتنه، به‌عنوان بلایی بزرگ‌تر از قتل یاد کرده است «وَالفِتنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتل» (بقره/۱۹۱). در طول تاریخ، استعمار و استکبار جهانی کوشیده است با بهره‌گیری از تفرقه‌های مذهبی و قومی، در جبهه واحد مسلمانان رخنه ایجاد کند. توهین به مقدسات مذاهب اسلامی، تحریک احساسات فرقه‌ای، تخریب نمادهای قدسی و برچسب‌زنی‌های تکفیری، تنها بخشی از این فتنه‌های سازمان‌یافته است. امروز نشانه‌های این فتنه‌ها را در میدان‌های واقعی جهان اسلام از عراق، سوریه، یمن، افغانستان، شمال آفریقا و … مشاهده می‌کنیم. این بحران‌های میدانی هرچند موردی و حداقلی، جان و مال مسلمانان را هدف قرار داده و سرمایه‌های معنوی و تمدنی امت را تحلیل می‌برد. مقابله با مروجان این فتنه‌ها، وظیفه‌ای صرفاً سیاسی یا مقطعی نیست، بلکه رسالتی اخلاقی، دینی و تمدنی است. علمای ربانی، نخبگان فکری و رهبران اجتماعی باید با تبیین آموزه‌های رحمانی اسلام، برجسته‌کردن مشترکات، و روشنگری نسبت به تبلیغات مسموم، صفوف امت را در برابر این توطئه‌ها مستحکم کنند. همچنین، بایسته است امت اسلامی با تقویت فرهنگ گفت‌وگوی نخبگانی، تألیف قلوب همگانی، و عقلانیت نقاد و همگرایی میدانی، بصیرت جمعی، هوشیاری تاریخی و همبستگی ایمانی را تقویت کند و راه نفوذ جریان‌های تفرقه‌افکن را مسدود سازد.

فلسطین، قطب‌نمای حق و باطل در جهانِ پر از ظلمت است. ظالمان جهان دست به دست هم داده و مرتکب نسل‌کشی گسترده و آشکار، مقابل چشم همه جهانیان شده‌اند. صهیونیست‌های جنایتکار روی سفاکان تاریخ را سفید کرده‌اند؛ هفت برابرِ بمب اتمی هیروشیما، بر سر مردم بی‌گناه غزه مواد منفجره ریخته‌ند؛ خانه، مدرسه، بیمارستان و مسجد را تخریب کردند؛ کودکان، زنان، کهنسالان، امدادگران و خبرنگاران را شهید و اسم آن را دفاع از سرزمین گذاشتند. این جنایت جنگی، مردم آزاده جهان را بیدار کرد تا با تأکید بر وحدت برخاسته از ارزش‌های مشترک انسانی از فلسطین مظلوم و مردم بی‌پناه و محاصره شدۀ غزه دفاع کنند، از کرامت آدمی سخن بگویند، برای عدالت شعار دهند و برای امنیت جهانی به میدان بیایند. اینک کرامت، عدالت و امنیت، مطالبه همه مستضعفان عالم شده و مستکبران عالم را به چالش کشیده است. این یک همبستگی انسانی و فراتر از وحدت‌اسلامی است که برای انسانیت و ارزش‌های آن به میدان آمده است. رخداد جدیدی در جهان در حال شکل‌گیری است و گفتمان مقاومت در گسترۀ جهانی روزافزون است. مستضعفان عالم با ایمان، صبر، تقوا و حفظ وحدت و با تکیه بر اراده محتوم، وعده صادق و قدرت لایزال الهی، پیشوایان عدالت در جهان خواهند شد؛ بر ظالمان و مستکبران غلبه خواهند یافت و وارثان زمین خواهند گشت.

طوفان الاقصی که از ۷ اکتبر آغاز گردید مهمترین دستاوردش آن بود که چهرۀ خبیث رژیم منحوس اسرائیل برای همه جهانیان برملاء، و نقشه شوم و پلید تشکیل اسرائیل بزرگ را آشکار ساخت. این مهم صفوف کشورهای اسلامی را متحد و باورهای خطا نسبت به رقابت داخلی در جهان اسلام را زدود و همگان را متوجه دشمن مشترک صهیونی ساخت.

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، علی رغم خسارت‌های جبران‌ناپذیر و شهادت بیش از هزار شهروند بی‌گناه، زنان، کودکان، سالخوردگان و …که جمهوری اسلامی به عنوان هزنیۀ دفاع از ملت مظلوم فلسطین و ملت خود پرداخت کرد اما بر دشمن غدار نیز خسارت‌های بی‌سابقه‌ای را تحمیل کرد. ابهّت دروغین گنبد آهنین رژیم غاصب با موشک‌های ایرانی فرو ریخت، آسیب‌پذیری صهیونیست‌ها پیش چشم همۀ جهانیان آشکار گشت، عزت اسلامی عربی جان گرفت، همچنین فرار سرمایه‌گذاران از سرزمین‌های اشغالی، توقف پروازهای تل‌آویو و حیفا، توقف تولید و صادارات، نارضایتی و هراس داخلی به دلیل ناکارآمدی هشدارهای پیشگیرانه، ناامنی سرزمینی مهاجران غاصب، مهاجرت معکوس، بی‌اعتباری بین‌المللی، ضرر ده‌ها میلیارد دلاری، شکست رسانه‌ای، فروپاشی طرح عادی‌سازی روابط و معامله قرن، و اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی، همه نشانگر روند فزاینده زوال اسرائیل است.

شرکت‌کنندگان در این کنفرانس حملۀ رژیم صهیونی به مردم کشورهای ایران، فلسطین، لبنان، یمن، سوریه و قطر را قویاً محکوم کرده و اعلام می‌دارند: از همه کشورهای اسلامی که در مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی از ۷ اکتبر تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن در کنار کشورهای مورد حملات تجاوزکارانۀ این رژیم بودند و اقدامات دَدمنشانۀ رژیم اشغالگر قدس و حامیانش را محکوم کردند، تقدیر و تشکر نموده و از کشورهای اسلامی و عربی می‌خواهند با اقدامات عملی، قطع رابطه سیاسی، نظامی و اقتصادی با رژیم اشغالگر گام‌های مؤثری برداشته و به صورت عینی و واقعی به کمک مردم مظلوم فلسطین و غزه بشتابند.

در پایان شرکت کنندگان در کنفرانس ضمن تجلیل از شهدای مقاومت: اسماعیل هنیه، سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی‌الدین، یحیی سنوار، صالح العاروری، احمد غالب الرهوی و دانشمندان و سرداران شهید ایرانی و دیگر شهیدان، بر استمرار راه مقاومت و حفظ وحدت اسلامی بر مبنای اخلاق رحمانی نبی مکرم اسلام «صلی الله علیه و آله» تأکید ورزیده و هزار و پانصدمین سالگرد میلاد نبی رحمت را به همه مسلمانان جهان تبریک می‌گویند. همچنین مراتب تشکر صمیمانه خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای دام‌ظله العالی، از دولت جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم و دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، استاد دکتر حمید شهریاری، شورای عالی و کارگزاران مجمع قدردانی ابراز می‌دارد.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

سی‌ونهمین کنفرانس وحدت اسلامی

۱۹ شهریور ۱۴۰۴