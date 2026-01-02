به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، به نظر می رسد سال ۲۰۲۵ را باید سال حمام خون خواند. سالی که فیلم‌هایی با بودجه‌های بسیار بالا بد فروختند. اما سوال این است که چرا باید هزینه تولید فیلم ها اینقدر بالا برود؟ چرا فیلمی مانند «بعد از شکار» که بیشتر در فضاهای داخلی اتفاق می‌افتد، ۸۰ میلیون دلار هزینه داشت؟ و به یقین پرداخت دستمزد ۲۰ میلیون دلاری به بازیگر اصلی فیلم، جولیا رابرتز - که دهه‌هاست یک فیلم پرفروش واقعی نداشته - کمکی به فروش فیلم نکرد.

این هزینه‌ها در حالی می‌شود که استودیوها هنوز باور دارند داشتن نام یک بازیگر بزرگ روی پوستر می‌تواند واقعاً یک فیلم را بسازد یا خراب کند. با این حال، بزرگترین بمب گیشه «سفید برفی» بود که طبق گزارش‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ضرر داد و البته به این دلیل شکست نخورد که مبلغ هنگفتی را به یک بازیگر پرداخت کرده بود. از همان ابتدا، «سفید برفی» با جنجال مواجه شد و ساخته شدن ۷ کوتوله محبوب به صورت کامپیوتری، بازیگر اصلی یعنی ریچل زگلر، تاخیرهای متعدد و اقدام به بازسازی‌های زنده دیزنی، شاید هر یک در این شکست موثر بودند.

در طول تولید، این فیلم از بودجه ۱۸۰ میلیون دلاری که در اختیار داشت فراتر رفت که بیشتر آن به دلیل چندین دور فیلمبرداری و بازنویسی و از همه مهم‌تر، واکنش شدید پیتر دینکلیج به چگونگی نمایش دادن ۷ کوتوله بازمی‌گشت. دینکلیچ در برابر استفاده از انسان‌های واقعی ایستاد و در نهایت دیزنی ۷ کوتوله را به صورت CGI ساخت.

بزرگترین شکست‌های گیشه سال ۲۰۲۵، بر اساس گزارش‌های فروش، بودجه و ضررهای تخمینی چنین است:

۱. «سفید برفی» ضرر تخمینی: حدود ۲۰۰ میلیون دلار

با توجه به اینکه برخی از رسانه‌ها ادعا می‌کنند این فیلم ۳۵۰ میلیون دلار هزینه داشته است، چه کسی واقعاً می‌داند بازسازی دیزنی واقعاً چقدر ضرر کرده است؟

۲. «ماموریت غیرممکن: روز شمار نهایی» - ضرر تخمینی: حدود ۱۵۰ میلیون دلار

این فیلم ۵۹۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت، اما این دنباله با بازی تام کروز بیش از ۴۰۰ میلیون دلار هزینه تولید داشت و نتوانست به اوج فروش گیشه فیلم‌های قبلی برسد.

۳. «ترون: آرس» ضرر تخمینی: حدود ۱۳۲ میلیون دلار

گفته می‌شود این فیلم در واقع ۲۲۰ میلیون دلار هزینه داشته است، نه ۱۷۰ میلیون دلار که ابتدا گزارش شده بود. نزدیک به یک چهارم میلیارد دلار برای فیلمی که هیچ‌کس طالبش نبود و در نهایت فروش جهانی آن ۱۴۲ میلیون دلار شد.

۴. «مرد دونده» ضرر تخمینی: حدود ۱۰۰ میلیون دلار

یک بمب پرهزینه دیگر (۱۱۰ میلیون دلار برای تولید). چه چیزی اشتباه پیش رفت؟ نظریه‌های زیادی وجود دارد. پارامونت به وضوح معتقد بود که گلن پاول به تنهایی کافی است تا فیلم بفروشد. بازاریابی ضعیف یا ناهماهنگ نیز ممکن است موثر بوده باشد. نقدهای نه چندان گرم را هم اضافه کنید؛ نتیجه شکست کامل بود.

۵. «بعد از شکار» ضرر تخمینی: حدود ۹۰ میلیون دلار

نکته تکان‌دهنده این است که تولید این فیلم با تم #من_هم از آمازون / ام‌جی‌ام حدود ۸۰ میلیون دلار هزینه داشت - که چی؟ این را هم اضافه کنید که فقط ۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. این فیلم به کارگردانی لوکا گوادانینو وارد قلمرو فاجعه شد. منتقدان از آن متنفر بودند (۳۸ درصد در RT) و مخاطبان حتی بیشتر، با ۲۳ درصد امتیاز!

۶. «الیو» ضرر تخمینی: حدود ۱۰۰ میلیون دلار

فیلم علمی تخیلی پیکسار عملکرد ضعیفی داشت و ۱۵۴ میلیون دلار در برابر بودجه‌ای که هنوز از آن مطمئن نیستیم، فروخت. دیزنی به صورت رسمی بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری را اعلام کرده اما گفته می‌شود این رقم حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.

۷. «میکی ۱۷» ضرر تخمینی: حدود ۸۰ میلیون دلار

فیلم علمی تخیلی بونگ جون هو با بودجه ۱۱۸ میلیون دلاری توسط توبی امریچ، رئیس سابق استودیوی برادران وارنر، چراغ سبز دریافت کرد و جایگزین‌های او، مایکل د لوکا و پم عبدی، در زمان شروع تولید فیلم، تازه کار بودند. فیلمبرداری مجدد، هزینه‌های اضافی و تأخیرهای متعدد در اکران از مشکلات تولید بودند.

۸. «ماشین خردکننده» ضرر تخمینی: حدود ۴۰ میلیون دلار

فیلم هنری دواین جانسون که با بودجه‌ای حدود ۵۰ میلیون دلار ساخته شد، تنها ۲۱ میلیون دلار فروخت. هر چقدر هم که جانسون به خوبی مارک کِر، مبارز کشتی کج را خوب تصویر کرده باشد، این فیلم کنجکاوی چندانی برنمی‌انگیخت. در حال حاضر، مطمئن‌ترین مسیر او برای موفقیت در گیشه می‌تواند فیلم‌هایی مانند «سریع و خشمگین»، «جومانجی» یا «گشت و گذار در جنگل» باشد.

۹. «شوالیه‌های آلتو» ضرر تخمینی: حدود ۵۰ میلیون دلار

بری لوینسون ۵۰ میلیون دلار برای ساخت فیلم مافیایی خود «شوالیه‌های آلتو» با بازی رابرت دنیرو دریافت کرد. از این فیلم به عنوان «پروژه خانگی» دیوید زاسلاو، رئیس برادران وارنر یاد شده و در نهایت با فروش فقط ۱۰ میلیون دلار به کار خود پایان داد.

۱۰. «یک سفر بزرگ، جسورانه و زیبا» ضرر تخمینی: حدود ۳۵ میلیون دلار

فانتزی عاشقانه سونی حدود ۲۰ میلیون دلار در مقابل بودجه تولید ۴۵ میلیون دلاری فروش داشت. این فیلم درجه سنی R داشت که کار را برای یک فیلم عاشقانه، حتی فیلمی با بازی مارگو رابی و کالین فارل سخت می‌کند و یک شکست بزرگ شغلی برای سازنده آن کوگونادا بود.

۱۱. «بوسه زن عنکبوتی» ضرر تخمینی: حدود ۳۵ میلیون دلار

با وجود حضور جنیفر لوپز، این فیلم موزیکال در گیشه ناامیدکننده بود و در حالی که با بودجه حدود ۳۰ میلیون دلار تولید شد، تنها حدود ۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت.