به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، صنعت سرگرمی در سال ۲۰۲۵ چهرههای برجسته زیادی را از دست داد و در اواخر سال، هالیوود پس از مرگ دردناک راب راینر، کارگردان و بازیگر و همسرش در شوک فرو رفت و چهرههای مختلف سرگرمی و سیاست به فیلمساز «عروس شاهزاده» ادای احترام کردند.
دنیای سینما از مرگ دیوید لینچ کارگردان «مخمل آبی» و «توئین پیکس» نیز شوکه شد و ادای احترام به این فیلمساز آیندهنگر برای هفتهها ادامه داشت. از سوی دیگر جین هکمن، برنده ۲ جایزه اسکار در اوایل سال همراه همسرش در سانتافه، در حالی پیدا شد که چند روزی از مرگشان میگذشت و میشل تراختنبرگ، ستاره «هریت جاسوس»، ۲۶ فوریه در نیویورک درگذشت. وال کیلمر ستاره «درها» و «تاپ گان» در بهار از دنیا رفت و پاییز با انتشار خبر مهم فوت دایان کیتون و رابرت ردفورد دلهای زیادی سوگوار شد.
در دنیای موسیقی، گارث هادسون، آخرین عضو باقیمانده گروه «د بند» در ژانویه درگذشت، در حالی که روبرتا فلک خواننده ترانه مشهور «کیلینگ می سافتلی» در فوریه از دنیا رفت. برایان ویلسون از گروه «بیچ بویز» در ژوئن درگذشت و کانی فرانسیس، آزی آزبورن و چاک منگیونه، در ماه ژوئیه از دنیا رفتند.
در ادامه مروری داریم بر مهمترین چهرههایی که عرصه هنر را برای همیشه ترک کردند. این فهرست برمبنای زمان درگذشت این چهرهها تنظیم شده است:
جف بائنا، فیلمنامهنویس و کارگردانی که در کارنامهاش کمدیهای غیرمعمول «ساعات کوچک» و «زندگی پس از بث» دیده میشود، در ۳ ژانویه درگذشت. بائنا همسر آبری پلازا بود که در فیلمهای او «ساعات کوچک»، یک کمدی سیاه محصول ۲۰۱۷ که در یک صومعه قرن چهاردهمی اتفاق میافتد و «زندگی پس از بث»، یک طنز زامبی، بازی کرده بود.
پیتر یارو، یکی از اعضای گروه ۳ نفره فولک پیتر، پاول و مری در دهه ۱۹۶۰، نویسنده مشترک آهنگ «پاف، اژدهای جادویی» و یک فعال اجتماعی برجسته، ۷ ژانویه در خانهاش در شهر نیویورک درگذشت.
سم مور، خواننده سول که در دهه ۱۹۶۰ با گروه سول سم و دیو آهنگهای کلاسیک موفقی داشت در ۱۰ ژانویه در کورال گیبلز فلوریدا درگذشت. او ۸۹ ساله بود.
لسلی چارلسون نماد سریالهای هر روزی تلویزیونی که در طول چند دهه نقش مونیکا کوارترمین را در سریال «بیمارستان عمومی» بازی میکرد، ۱۲ ژانویه پس از یک دوره طولانی بیماری درگذشت.
دیوید لینچ، کارگردان- نویسنده، که با دیدگاه هنری تاریک و سوررئالیستی در فیلمهایی مانند «مخمل آبی» و «جاده مالهالند» سینمای آمریکا و با «توئین پیکس» تلویزیون را متحول کرد، ۱۵ ژانویه درگذشت.
جوآن پلورایت، ستاره فیلم «آوریل مسحور» و بیوه لارنس الیویه ۱۶ ژانویه درگذشت. او ۹۵ ساله بود.
گارث هادسون که رویکرد خارقالعادهاش به ارگ و مهارتش در نواختن مجموعهای از سازهای دیگر، جلوهای متمایز به سبک راک ریشهای گروه کانادایی- آمریکایی «دِ بند» بخشیده بود، ۲۱ ژانویه درگذشت. او آخرین عضو بازمانده از این گروه بود.
تونی رابرتز که در فیلمهای وودی آلن از جمله «آنی هال» بازی کرده بود و یک کارنامه حرفهای طولانی و پربار در برادوی داشت، ۷ فوریه به دلیل عوارض سرطان ریه درگذشت.
روبرتا فلک خواننده افسانهای پاپ / آر اند بی، که در اوایل دهه ۷۰ میلادی با آهنگهای برنده جایزه گرمی «اولین باری که صورتت را دیدم» و «مرا به آرامی بکش» به شهرت رسید، ۲۴ فوریه درگذشت.
میشل تراختنبرگ بازیگری که بیشتر برای نقشهای فیلم و تلویزیون از جمله «دختر سخنچین» و «بافی قاتل خونآشامها» شناخته میشود، در ۲۶ فوریه درگذشت. او ۳۹ ساله بود.
جین هکمن بازیگر فیلم «ارتباط فرانسوی»، ۲۶ فوریه در سانتافه، نیومکزیکو، درکنار همسرش مرده پیدا شد. او ۹۵ ساله بود.
دیوید یوهانسن، خواننده اصلی و آخرین عضو بازمانده از گروه پروتوپانک نیویورک دالز، که با نام باستر پویندکستر به عنوان خواننده فعالیت میکرد و در فیلمهایی مانند «اسکروگد» بازی کرد، ۲۸ فوریه درگذشت.
ریچارد چمبرلین، بازیگر خوشقیافه نقش اول که با سریال پزشکی «دکتر کیلدر» در دهه ۱۹۶۰ به شهرت رسید و سپس با سریالهای پرفروشی مانند «شوگان» و «پرندگان خارزار» به پادشاه مینیسریالها بدل شد، ۲۹ مارس درگذشت. او ۹۰ ساله بود.
وال کیلمر که نقش بروس وین را در فیلم «بتمن برای همیشه» بازی کرد، در فیلم «درها» ساخته الیور استون نقش جیم موریسون را بازی کرد و در فیلم «سنگ قبر» در نقش دکتر هالیدی مبتلا به سل ایفای نقش کرد و بازیگر «مخمصه» مایکل مان بود، یکم آوریل در لسآنجلس درگذشت.
لورتا سویت که نقش سرگرد مارگارت هولیهان را در کمدی تلویزیونی «مش» بازی میکرد، ۳۰ مه در خانهاش در شهر نیویورک درگذشت. او ۸۷ ساله بود.
برایان ویلسون آهنگساز درخشانی که سبک زندگی نوجوانان کالیفرنیایی را در مجموعهای از آهنگهای موفق دهه ۶۰ میلادی با گروهش «بیچ بویز» ارائه کرد، ۱۱ ژوئن درگذشت. او ۸۲ ساله بود.
بابی شرمن خواننده و بازیگری که با موهای ژولیده در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به عنوان بت نوجوان شناخته میشد، ۲۴ ژوئن در ۸۱ سالگی درگذشت.
مایکل مدسن بازیگری که برای نقشهایش در فیلمهای کوئنتین تارانتینو از جمله «بیل را بکش: جلد ۱ و ۲» و «سگهای انباری» شناخته میشود، ۳ جولای درگذشت.
کانی فرانسیس خواننده پاپ برتر دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی، مانند «کوپید احمق»، «جایی که پسرها هستند» و آهنگ اخیراً پرطرفدار تیکتاک «بچه کوچولوی خوشگل»، ۱۶ جولای درگذشت. او ۸۷ ساله بود.
آلن برگمن ترانهسرای برنده جوایز اسکار، گرمی و امی که همکاریاش در سرودن ترانه با همسرش مریلین بیش از ۶ دهه ادامه داشت و آثار موفقی مانند «آسیابهای بادی ذهن تو»، «آنطور که بودیم» و «در گرمای شب» را خلق کرد، ۱۷ ژوئیه در خانهاش در لسآنجلس درگذشت.
مالکوم-جمال وارنر که در هر ۸ فصل «شو کازبی» نقش تئودور «تئو» هاکستبل را بازی کرد، ۲۰ ژوئیه در اثر غرق شدن تصادفی درگذشت. او ۵۴ ساله بود.
آزی آزبورن از بنیانگذاران هوی متال بریتانیا، ستاره تکنفره معاصر و چهره برجسته تلویزیون واقعنمای هزاره جدید، پس از سالها مبارزه با بیماری پارکینسون درگذشت.
چاک منجیونه نوازنده جاز، که یکی از مشهورترین آهنگهای بیکلام پاپ-جاز تمام دوران را با آهنگ Feels So Good در دهه ۱۹۷۰ خلق کرد، ۲۲ ژوئیه در ۸۴ سالگی درگذشت.
ترنس استمپ که در دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک بازیگر جوان بسیار درخشید و برای نقشهایش در فیلمهای «بیلی باد»، «کلکسیونر» و «دور از اجتماع خشمگین» مورد تحسین قرار گرفت و به طرز خاطرهانگیزی نقش شرور ژنرال زاد را در فیلمهای «سوپرمن» بازی کرد و نقطه اوج فیلم «لایمی» استیون سودربرگ بود، در ۱۷ آگوست درگذشت.
گراهام گرین، بازیگر کانادایی که بیشتر برای بازی در فیلم «رقصنده با گرگها» محصول ۱۹۹۰ که نامزد جایزه اسکار شد، شناخته میشود، یکم سپتامبر در تورنتو پس از نبردی طولانی با بیماری درگذشت. او ۷۳ سال داشت.
رابرت ردفورد، بازیگر نقش اول فیلمهای متعدد که برای کارگردانی فیلم «مردم عادی» برنده جایزه اسکار شد و بعدها به عنوان بنیانگذار موسسه فیلم ساندنس، پدرخوانده فیلمهای مستقل شد، ۱۶ سپتامبر در یوتا درگذشت. او ۸۹ ساله بود.
کلودیا کاردیناله ستاره سینمای ایتالیا که در فیلمهای کلاسیک ایتالیایی از جمله «هشت و نیم» فلینی و «روکو و برادرانش» ویسکونتی و «پلنگ»، وسترن «روزی روزگاری در غرب» سرجیو لئونه و همچنین «پلنگ صورتی» بازی کرده بود، ۲۳ سپتامبر در ۸۷ سالگی درگذشت.
دایان کیتون که در طول دوران طولانی کاریاش به عنوان بازیگر، تهیهکننده و کارگردان شناخته میشد و برای بازی در کمدی رمانتیک «آنی هال» محصول ۱۹۷۷ برند اسکار شد، ۱۱ اکتبر در لسآنجلس درگذشت. او ۷۹ ساله بود.
دیآنجلو، خواننده افسانهای آر. اند.بی که به پیشگامی ژانر موسیقی معروف به «نئو سول» کمک کرد و برای آهنگهای موفقی مانند «لیدی» و «شکر قهوهای» شناخته میشد، ۱۴ اکتبر بر اثر سرطان درگذشت. او ۵۱ ساله بود.
سامانتا اگار انگلیسی که برای بازی در فیلم مهیج «کلکسیونر» نامزد اسکار شد و جایزه گلدن گلوب و بهترین بازیگر زن را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد و بازیگر «دکتر دولیتل» و سپس شاهکار ترسناک اولیه دیوید کراننبرگ «بچهها» بود، ۱۵ اکتبر در لسآنجلس درگذشت. او ۸۶ ساله بود.
جون لاکهارت، بازیگر محبوب دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که برای نقشهایش در فیلمهای «گمشده در فضا»، «لاسی» و «مرا در سنت لوئیس ملاقات کن» شناخته میشد، در ۲۳ اکتبر در سانتا مونیکا، کالیفرنیا، در سن ۱۰۰ سالگی به مرگ طبیعی درگذشت.
دایان لاد بازیگری که سه بار برای نقشهایش در فیلمهای «آلیس دیگر اینجا زندگی نمیکند»، «در قلبش وحشی» و «رز سرگردان» نامزد جایزه اسکار شده بود، در ۳ نوامبر در خانهاش در اوهای، کالیفرنیا درگذشت. لاد ۸۹ ساله بود.
سالی کرکلند بازیگر پرشوری که سال ۱۹۸۷ برای فیلم مستقل «آنا» نامزد جایزه اسکار شده بود، ۱۱ نوامبر در پالم اسپرینگز درگذشت.
اودو کایر بازیگر آلمانی و چهره شاخص موسیقی کالت که با افراد زیادی از اندی وارهول گرفته تا لارس فون تریه و مدونا همکاری داشت، در ۲۳ نوامبر درگذشت.
جیمی کلیف خواننده، بازیگر و سفیر فرهنگی موسیقی رگی جامائیکایی که در فیلم نمادین «هرچه سختتر پیش بروند» محصول ۱۹۷۲ بازی کرد و آهنگ عنوان فیلم را نوشت، در ۲۴ نوامبر درگذشت. او ۸۱ ساله بود.
تام استوپارد نمایشنامهنویس و فیلمنامه نویس بریتانیایی که جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را در کارنامه داشت، ۲۹ نوامبر در ۸۸ سالگی چشم از دنیا فروبست.
آنتونی گری، برنده ۸ جایزه امی روزانه برای بازی در نقش لوک اسپنسر در سریال طولانی «بیمارستان عمومی»، ۱۴ دسامبر به دلیل عوارض ناشی از یک عمل پزشکی درگذشت. او ۷۸ ساله بود.
راب راینر که از بازی در فیلم «همه در خانواده» به کارگردانی فیلمهایی از جمله «این اسپینال تپ است»، «چند مرد خوب» و «وقتی هری سالی را ملاقات کرد …» روی آورد، در ۱۴ دسامبر در خانهاش در برنتوود در کنار همسرش میشل سینگر با ضربات چاقو به قتل رسید.
بریژیت باردو، بازیگر، خواننده و از نمادهای سینمای فرانسه که از بازیگری کنارهگیری کرد و در سالهای آخر عمر به خاطر سیاستهای راستگرایانهاش جنجالبرانگیز شد، ۲۸ دسامبر درگذشت. او ۹۱ ساله بود.
ای سیا ویتلاک جونیور، بازیگری که بیشتر برای بازی در نقش سناتور فاسد ایالتی کلی دیویس در سریال «وایر» شناخته میشود، ۳۰ دسامبر در نیویورک درگذشت.
